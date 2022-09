Ação fará cadastramento de jovens e familiares no Sistema Nacional de Emprego (Sine) - Divulgação

Publicado 29/09/2022 15:58

Uma parceria firmada entre o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) promove nesta sexta-feira, 30, uma ação para cadastramento de jovens e familiares no Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferendo à comunidade socioeducativa inserção no mercado de trabalho, atualização do cadastro dos trabalhadores desempregados e novos cidadãos para oportunidades de emprego disponíveis.



Para a realização do primeiro cadastro, o cidadão precisará trazer identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. Caso seja o primeiro emprego, haverá também a possibilidade de fazer a Carteira de Trabalho Digital, de forma gratuita pelo computador ou pelo celular. Uma pessoa da equipe estará auxiliando os interessados.

Serviço:



Data: sexta-feira, 30 de setembro

Horário: 9h às 15h

Público-alvo: Socioeducandos, familiares dos socioeducandos e egressos.

Endereço: Estrada das Canárias, Nº569 / portão B - Galeão - Ilha do Governador