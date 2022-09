Publicado 27/09/2022 15:59

Rio - A empresa de serviços integrados no setor de óleo e gás Ocyan está com mais de 250 novas vagas para trabalho offshore (em alto mar). As oportunidades são para caldeireiro, caldeireiro escalador, inspetor de pintura escalador, inspetor de solda escalador, pintores escaladores, técnico de planejamento, delineadores, entre outras posições, e incluem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).