Projeto que começará em outubro terá cerca de 350 atividades totalmente gratuitas no Jacarezinho, Muzema e CantagaloReprodução

Publicado 21/09/2022 19:06

Estão abertas as inscrições paras as primeiras turmas do programa CRIA RJ, um evento de apoio à arte, capacitação e aceleração de negócios em Economia Criativa. O projeto que irá começar em outubro, destinará mais de R$ 300 mil para o desenvolvimento social e econômico no Jacarezinho, Muzema e Cantagalo.





Para se inscrever nas aulas Produção Cultural, Elaboração de Projetos e Comunicação para Trabalhos Artísticos é só acessar Serão cerca de 350 atividades totalmente gratuitas para a população das comunidades, entre cursos em áreas técnicas e de pautas afirmativas, consultorias, oficinas livres, apresentações culturais e premiações, até maio de 2023. O público estimado para as ações do projeto é de 20 mil jovens e adultos.Para se inscrever nas aulas Produção Cultural, Elaboração de Projetos e Comunicação para Trabalhos Artísticos é só acessar https://linktr.ee/programacriarj

Para facilitar e integrar o aprendizado nos cursos em áreas técnicas e também nas oficinas livres, foi aberta uma chamada pública para artistas-educadores das regiões atendidas pelo programa.



O CRIA RJ é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com incentivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, consultoria executiva da Cinco Elementos e produção executiva da Marco Zero.