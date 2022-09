Objetivo é orientar e oferecer as ferramentas necessárias para criação ou potencialização dos negócios dos universitários - Divulgação

Objetivo é orientar e oferecer as ferramentas necessárias para criação ou potencialização dos negócios dos universitáriosDivulgação

Publicado 20/09/2022 16:46

A universidade Unisuam está com inscrições abertas para o programa gratuito voltado para empreendedores universitários. O início está previsto para o mês de outubro e em formato on-line. A iniciativa tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de negócios locais e fomentar a autonomia financeira dos universitários através do conhecimento e colaboração. Podem se inscrever estudantes de instituições de ensino públicas ou privadas. As melhores propostas e ideias receberão prêmios em dinheiro e benefícios para desenvolver seus projetos.Para participar, basta formar equipes entre 2 e 5 pessoas e se inscrever através do formulário on-line até o dia 30 de setembro. Os candidatos devem enviar, no momento da inscrição, uma apresentação de até três minutos abordando seu negócio e motivações para ser aceito no programa.A iniciativa conta com duas vertentes: germinação e incubação. A Germinação é voltada para projetos que ainda estão na fase de ideação, isto é, possuem a concepção do projeto e desejam validá-los e colocá-los em prática no mercado. A Incubação é o processo em que um negócio, já desenvolvido, informalmente, é estudado e moldado para competir no mercado.