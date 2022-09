Rede Supermarket está com vagas abertas para unidades de São Gonçalo e Niterói - Divulgação

Publicado 20/09/2022 13:35 | Atualizado 20/09/2022 13:37

Rio - A Rede Supermarket inicia a semana com a oferta 15 oportunidades de emprego nas unidades de Niterói e São Gonçalo, esta com vagas para início imediato. A de Niterói será inaugurada em breve e tem complementado a montagem do quadro de funcionários.



Entre as vagas ofertadas na unidade de São Gonçalo destaca-se a de gerente de prevenção. As atribuições do cargo são as seguintes: gerenciar as equipes de prevenção e perdas, distribuindo tarefas, prestando orientações, esclarecendo dúvidas, ministrando treinamentos, definindo prioridades; gerenciar os indicadores da equipe e do setor prevenção e perdas; avaliar sistemas de segurança eletrônica e física; planejar a gestão de risco para controle de quebras e prevenção de furtos e roubos; realizar suporte técnico e avaliar aspectos de desempenho, visando garantir o pleno atendimento às demandas; gerenciar os indicadores do setor e elaborar políticas e normas corporativas; garantir a correta execução dos fluxos de entrada (recebimento) e saída de mercadorias (físico e financeiro).





O candidato, no entanto, deve atender as seguintes competências técnicas: Ensino Superior completo ou em curso em áreas correlatas; conhecimento do Pacote Office (nível intermediário); conhecimento em CFTV. Os interessados podem enviar, até dia 23 de setembro, currículo para avaliação para o e-mail: vagas@smalvorada.com.



Confira todas as vagas disponíveis para a unidade de Niterói, que será inaugurada em breve. Interessados devem enviar currículo para o e-mail vagas.mercado10@gmail.com, informando endereço e, no assunto, a função até o dia 26de setembro.



1. Açougueiro



2. Repositor de Mercearia



3. Repositor de Hortifrúti



4. Balconista Laticínio



5. Padeiro



6. Balconista de Salgado



7. Recepcionista de SAC



8. Fiscal de Caixa



9. Operador de Caixa



10. Auxiliar de Prevenção e Perdas



11. Conferente



12. Operador de Prensa



13. Deposista



14. Auxiliar de Serviços Gerais



Requisitos:

- Ensino Médio completo

- Salário compatível com mercado

- VT e alimentação no local