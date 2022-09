Mais de 20 universidades desembarcam no Brasil oferecendo condições específicas para brasileiros - Divulgação: EducationUSA

Publicado 19/09/2022 13:31

Para as universidades norte-americanas, receber alunos brasileiros significa trazer diversidade e nova visão de mundo para as salas de aula. Por isso, pelo menos sete das vinte instituições de ensino que estarão na feira EducationUSA, irão oferecer descontos nas anuidades, ajuda para moradia, alimentação e até auxílio com seguro de saúde, entre outros incentivos, para quem busca oportunidade de bolsas de estudos nos Estados Unidos. O encontro gratuito e presencial é voltado para estudantes que buscam vagas para graduação, pós-graduação, além de cursos livres e de inglês.

link . A ação acontece entre os dias 20 a 29 de setembro nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza e Belo Horizonte. A equipe do EducationUSA também ministrará palestras e estará de plantão para tirar dúvidas sobre programas de estudo. As inscrições devem ser feitas no

Os interessados irão obter informações sobre o processo de admissão para universidades americanas, além de detalhes sobre as provas necessárias para se candidatar e o processo de solicitação do visto. Também haverá palestras sobre o sistema educacional dos EUA, processos de admissão para graduação e pós-graduação e auxílio financeiro.



“As universidades norte-americanas veem os brasileiros como agregadores, um ponto de união entre os estrangeiros. E existem muitas opções de custos, valores acessíveis, seja por meio de bolsas ou de instituições que já possuem anuidades mais em conta, como as Community Colleges, por exempla”, explica Simone Ferreira, coordenadora do escritório do EducationUSA PUC-Rio.

A coordenadora também lembra que as bolsas não são oferecidas apenas para aqueles que tiram boas notas nos exames, mas também para estudantes envolvidos em projetos sociais, pesquisas acadêmicas, música, esportes e com uma trajetória que comprove dedicação e iniciativa pessoal.



Programação nas cidades



Rio de Janeiro: 17 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes da Embaixada dos EUA



JW Marriott Hotel

Endereço: Av. Atlântica, 2600 - Copacabana

Data: 29 de setembro

Horário: 16h às 19h



São Paulo: 23 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes do Consulado dos EUA

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Endereço: Rua Piauí, 130

Data: 20 de setembro

Horário: 17h às 20h



Recife: 13 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes do Consulado dos EUA

Endereço: Av. Santos Dumont, 300 - Aflitos

Data: 22 de setembro

Horário: 16h às 19h



Fortaleza: 11 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes do Consulado dos EUA

Hotel Gran Marquise

Endereço: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe Endereço: Avenida Beira Mar, 3080 – Meireles

Data: 25 de setembro

Horário: 15h às 18h



Belo Horizonte: 17 universidades norte-americanas e representantes do Consulado dos EUA

Hotel Fasano

Endereço: R. São Paulo, 2320 - Centro

Data: 27 de setembro

Horário: 16h às 19h