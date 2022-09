Projeto é realizado através do Pólen, Polo de Inovação da UNISUAM - Divulgação/UNISUAM

Projeto é realizado através do Pólen, Polo de Inovação da UNISUAMDivulgação/UNISUAM

Publicado 17/09/2022 12:38 | Atualizado 17/09/2022 12:48

A Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), através do Pólen, Polo de Inovação da universidade, abre inscrições para um programa de incubação e germinação de universitários empreendedores. O programa é gratuito e tem início previsto para o mês de outubro e em formato on-line.

As melhores propostas e ideias vão receber um prêmios em dinheiro e benefícios para desenvolver seus projetos. De acordo com a UNISUAM, o objetivo é desenvolver negócios locais e fomentar a autonomia financeira dos universitários através do conhecimento e colaboração.Para participar, basta formar equipes entre 2 e 5 pessoas e se inscrever através do formulário disponível até o dia 30 de setembro de 2022. Os estudantes de instituições de ensino públicas ou privadas devem enviar uma apresentação de até três minutos abordando seu negócio e motivações para iniciar o programa.O projeto conta com duas vertentes: germinação e incubação. A Germinação é voltada para projetos que ainda estão na fase de ideação, isto é, possuem a concepção do projeto e desejam validá-los e colocá-los em prática no mercado. A Incubação é o processo em que um negócio, já desenvolvido, informalmente, é estudado e moldado para competir no mercado.“A ideia é motivar os estudantes que buscam criar ou potencializar seus negócios. Existem muitas pessoas dentro das universidades com grandes ideias. A participação de alunos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado traz outras perspectivas sobre o mercado empreendedor”, afirma Diego Braga, Gestor de Inovação da UNISUAM.Para Arapuan Motta Netto, Reitor da UNISUAM, esta é uma iniciativa que promove visibilidade do potencial de um público que busca, através do empreendedorismo, uma carreira de sucesso: “Quando a gente diz que o nosso propósito é transformar vidas e estabelecer um compromisso com a Educação, é sobre projetos como esse, que auxiliam no encontro de caminhos e de soluções. É gratificante ver o quanto conseguimos alcançar com o apoio das nossas parcerias”.Os estudantes serão inseridos em trilhas de conhecimento e vão receber apoio por meio de mentorias, fornecidos por parceiros do ecossistema do Pólen para desenvolvimento de seus negócios. Além disso, todos os participantes receberão 5.000 mil dólares em créditos AWS e identidade visual gratuita. Ao final, os projetos serão apresentados para uma banca avaliadora. Os grupos que melhor se destacarem terão acesso a rede colaborativa do Pólen e até R$ 3 mil em dinheiro.