Os cursos das Naves do Conhecimento têm aulas presenciais e on-line - Mara Rosa/SMTC

Publicado 26/09/2022 11:20

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 7 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. As aulas serão presenciais e on-line. Palestras e oficinas gratuitas também estão disponíveis na programação oferecida para o mês de outubro.

As Naves atuam como núcleos de capacitação e inclusão para a população, proporcionando conhecimento prático para quem deseja crescer profissionalmente. Para ter acesso ao cronograma completo e fazer as inscrições para os cursos, oficinas e sessões do Cine Nave, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio "Tenho 52 anos e me sinto completamente apto para encarar novos desafios do mercado após os conhecimentos obtidos com os cursos de informática, minha principal área de interesse e onde estou me especializando para atuar de maneira profissional. Recomendo para todos que buscam reinserção no mercado de trabalho em qualquer faixa de idade e que, assim como eu, não tinham acesso a recursos tecnológicos", revelou Ronaldo Campos, aluno do curso Introdução à Montagem, Manutenção e Suporte de Computadores, da Nave de Irajá.Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Informática Kids, Informática Sênior, Informática to Work, Scratch: Programação para crianças, Whatsapp Marketing, Operador de Computador, Manutenção de Computadores, Lógica de Programação, Excel para Processos Seletivos, Introdução ao Excel, Programação em Python, Fotografia com Celular, Fundamentos de Fotografia, Canva, Photoshop, Desenvolvimento de Jogos, Criação de Currículo e Portfólio, Jovem Aprendiz: Construção para o Mercado de Trabalho, entre outros.“No meu trabalho, havia uma fase no processo seletivo que falava sobre a ferramenta documentos da Google, por ter aprendido esse conteúdo no curso da Nave, consegui me sobressair e tive vantagem durante o processo seletivo. Fiquei muito feliz por ter realizado o curso” - afirmou, Roger Vitorino, aluno do curso de Ferramentas Digitais da Nave do Engenhão.As Naves do Conhecimento de Madureira, Padre Miguel, Santa Cruz, Triagem, Irajá e Vila Aliança também dão aos frequentadores a oportunidade de assistir a filmes gratuitamente, com direito a pipoca. As sessões, com entrada franca, ocorrem às quintas e sextas-feiras, conforme a programação de cada unidade.