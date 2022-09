Linha Amarela tem vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 27/09/2022 14:33 | Atualizado 27/09/2022 14:38

Rio - A Lamsa está com três vagas de trabalho abertas na Linha Amarela para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são para operador de pedágio e os interessados devem fazer a inscrição pelo site Vagas.com (vagas.com.br/v2433582).

O cargo exige Ensino Médio completo e é desejável ter experiência em atendimento ao cliente e residir nos bairros de Água Santa, Piedade, Quintino, Encantado, Méier, Cascadura e Engenho de Dentro. Os profissionais recebem assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados e seguro de vida, além de vale-refeição e vale-transporte.

O operador de pedágio trabalha na arrecadação da tarifa de Pedágio e no atendimento ao usuário e, além disso, atua identificando e solucionando problemas nos equipamentos, como erro de leitura, pane no sistema e liberação de cancela, buscando resultados satisfatórios com agilidade.