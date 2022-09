Eduardo Paes, prefeito do Rio, esteve presente na inauguração do Espaço Juventude, no Estácio - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Eduardo Paes, prefeito do Rio, esteve presente na inauguração do Espaço Juventude, no EstácioBeth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 28/09/2022 13:32

Rio - De olho na revolução da indústria 4.0 no mercado de trabalho, a Prefeitura do Rio, por meio Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), inaugurou na manhã desta quarta-feira, 28, o Espaço da Juventude do Estácio. Com foco na capacitação de jovens entre 15 e 29 anos, a instalação será base para cursos de formação gratuitos na área, com ênfase no processo industrial via computação em nuvem, inteligência artificial e robótica. De início, 150 vagas serão abertas para o curso de Design de Games a partir desta quinta, 29, pelo seguinte link: www.instagram.com/juvrio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou da inauguração do primeiro equipamento da série de sete que serão implantados na capital. A estrutura escolhida para estreia do Espaço da Juventude será um contêiner reutilizado de 40 metros quadrados por conta da sua sustentabilidade. Além da pegada ecológica, as salas de aulas sustentáveis têm um custo baixo, de cerca de R$ 500 mil cada.

"O projeto faz parte do programa Emprega Juv, que tem o objetivo de capacitar o público jovem em funções como operador de drone, de impressora 3g e de outras áreas tecnológicas capazes de transformar a vida dos alunos em curto, médio e longo prazo. O espaço tem o custo muito baixo para a prefeitura e uma capacidade de impacto muito grande, pois alcança entre 300 e 500 jovens por mês. E mais uma vez em áreas que têm uma demanda grande de mão de obra qualificada no Rio e em todo o país", disse secretário da Juventude, Salvino Oliveira.

fotogaleria



Durante a inauguração, Andrews Nobre, analista de sistemas, engenheiro de blockchain no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e fundador da empresa WEB3 Blokkering, comandou a palestra "Como o blockchain está mudando o mundo?". Com o desafio de ampliar as oportunidades de inclusão dos jovens no mercado das tecnologias, prefeitura aposta em parcerias para consolidar o programa.



"Já capacitamos mais de 30 mil jovens e já encaminhamos mais de 1.500 para o mercado de trabalho em parcerias como Programadores Cariocas, Um Milhão de Oportunidades da Unicef. Buscamos capacitar os jovens para as profissões do futuro, entendendo que o campo da tecnologia tem uma demanda e um futuro promissor, principalmente para os jovens de favela e periferia”, destacou Oliveira. Durante a inauguração, Andrews Nobre, analista de sistemas, engenheiro de blockchain no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e fundador da empresa WEB3 Blokkering, comandou a palestra "Como o blockchain está mudando o mundo?". Com o desafio de ampliar as oportunidades de inclusão dos jovens no mercado das tecnologias, prefeitura aposta em parcerias para consolidar o programa."Já capacitamos mais de 30 mil jovens e já encaminhamos mais de 1.500 para o mercado de trabalho em parcerias como Programadores Cariocas, Um Milhão de Oportunidades da Unicef. Buscamos capacitar os jovens para as profissões do futuro, entendendo que o campo da tecnologia tem uma demanda e um futuro promissor, principalmente para os jovens de favela e periferia”, destacou Oliveira.