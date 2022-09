Há oportunidades de emprego para diferentes níveis de escolaridade - Reprodução

Publicado 28/09/2022 13:38

Próximo de completar um ano de atuação, a concessionária Águas do Rio ultrapassou o número de 8 mil empregos gerados, diretos e indiretos, nas 27 cidades em que está presente, sendo 3.500 funcionários moradores em comunidades. Para os interessados, a empresa está com processo seletivo aberto para vários cargos, em todas as áreas de atuação da concessionária. São vagas para agentes de saneamento, comercial (leitura e vistoria), eletromecânica, analistas e assistentes administrativos, técnicos e engenheiros em segurança do trabalho, entre outras. Os interessados devem entrar no site aguasdorio.com.br e clicar em “Carreiras”, onde terão acesso a material sobre a empresa e poderão inserir seus dados.

Com oportunidades que alcançam diferentes níveis de escolaridade, o quadro da concessionária ainda reflete a diversidade brasileira, sendo 65% dos 5.500 funcionários diretos, negras e negros. Entre os jovens aprendizes, as mulheres ocupam mais de 60% das vagas. A empresa é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de 124 bairros das zona Sul, Norte e do Centro Rio, Baixada Fluminense e outros 19 municípios do estado.



Moradora do Complexo do Alemão, Letícia da Conceição é assistente de serviços da Águas do Rio desde novembro do ano passado. O trabalho dela envolve a responsabilidade de gerar relatórios sobre a qualidade das atividades prestadas pela empresa.



“O meu trabalho está relacionado à entrega de um serviço cada vez melhor para o cliente. Poder acompanhar o que está sendo feito, e muito bem-feito, é o que me deixa feliz. É gratificante. Aqui nós somos um time, e eu me sinto muito acolhida. A empresa atua dentro da minha própria comunidade e eu vejo de perto que as coisas estão diferentes. As equipes atuam rápido, não vemos mais tantos bueiros com esgoto transbordando, o saneamento realmente avançou”, destaca.



“Nós atingimos uma marca relevante, e seguimos com o nosso objetivo de contar com pessoas das próprias cidades, para que trabalhem próximos de suas casas, que sintam também que estão colaborando com seus próprios vizinhos e bairros. O bem-estar dos funcionários é fundamental para que o serviço da empresa seja prestado com qualidade”, destaca o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.