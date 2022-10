CMTE de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio - Divulgação/SMDEI

Publicado 04/10/2022 09:28 | Atualizado 04/10/2022 11:31

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, retoma, nesta quarta-feira, 5, os atendimentos presenciais no Centro Municipal de Trabalho e Emprego (CMTE) do Engenho Novo.



Os moradores do bairro e arredores interessados em cadastro para emprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e inscrições em cursos de capacitação profissional poderão comparecer ao local para realização destas atividades.



"Com a reabertura do posto no Engenho Novo, que estava fechado desde o início da pandemia do Covid-19, a Prefeitura do Rio passa a ter sete Centros Municipais de Trabalho e Emprego à disposição do cidadão carioca", acrescenta o secretário Alexandre Arraes. Além do Engenho Novo, as outras unidades ficam na Tijuca, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, nas zonas Norte e Oeste, e no Centro do Rio.

Confira os endereços abaixo:

Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;

Tijuca: Rua Camaragibe 25;

Ilha do Governador: Estrada do Dendê 2.080;

Jacarepaguá: Av. Geremário Dantas 1.400, salas 172 e 173;

Campo Grande: Rua Coxilha s/n;

Santa Cruz: Rua Lopes de Moura 58;

Centro: Ciad, Av. Presidente Vargas, 1.997.