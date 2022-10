Curso é oportunidade para quem busca profissionalização na área de redes sociais - Divulgação

Curso é oportunidade para quem busca profissionalização na área de redes sociais

Publicado 04/10/2022 14:25





“Se um negócio não aparece logo na primeira página de resultados do Google, quando potenciais clientes pesquisam sobre algo, então a empresa está invisível na internet. Para que você consiga escalar o Google até o topo, você precisa dominar uma estratégia chamada SEO. Muita gente acha que ele é apenas para empresas grandes ou que é coisa para programador, mas não é verdade”, destaca Luana Dias, analista de Comunicação e Marketing de Impacto Social da Rock Content.



A iniciativa tem como foco pessoas de grupos sub-representados e/ou economicamente vulneráveis, possibilitando o acesso à educação de qualidade, melhores oportunidades de trabalho e crescimento econômico. O objetivo é compartilhar conhecimento para acelerar a transformação social.



“A nossa organização ajuda manter os jovens na escola por meio de programas realizados em escolas públicas. Na prática, o que fazemos é ampliar horizontes, potencializar talentos e impulsionar futuros. Essa parceria com a Rock Content fortalece a nossa causa e reforça o quanto vale a pena estudar. E faz isso da melhor maneira possível, oferecendo especialização”, destaca Renata Guimarães, diretora-executiva da JA Rio de Janeiro.



Sobre a Junior Achievement



A cada ano, quase 600 mil voluntários e professores atendem mais de 10 milhões de estudantes em mais de 100 países. Recentemente, a instituição foi contemplada, pelo quarto ano seguido, como uma das 10 ONGs mais importantes do mundo no ranking global thedotgood 200 para 2022, que concentra, exclusivamente, organizações que geram lucro social e conecta aqueles que colocam o impacto positivo e o lucro social em primeiro lugar.



No Rio de Janeiro desde 1999, a JA atua com a missão de despertar o espírito empreendedor dos jovens por meio de programas educacionais que difundem a prática da livre iniciativa, com ética e responsabilidade social. O apoio financeiro da iniciativa privada viabiliza a implementação dos projetos, que são realizados em parceria com as secretarias de Educação do Estado e de municípios. Além disso, conta com a participação de educadores, voluntários e gestores, que unem forças para impulsionar o futuro da educação, preparando adolescentes e jovens para a vida em todas as suas dimensões.



Sobre a Rock Content



A Rock Content é uma empresa global, focada no desenvolvimento de estratégias de marketing digital e de conteúdo para seus clientes. Ela é líder da América Latina e um dos maiores players globais no segmento de marketing digital e de conteúdo, estando presente também em EUA, Canadá e México. Fundada em 2013, a Rock Content ajuda mais de 2 mil marcas, profissionais de marketing e agências a entregar experiências de conteúdo excepcionais para seus clientes, por meio de soluções inovadoras de marketing de conteúdo, serviços criativos, talentos sob demanda e treinamentos. A missão da Rock Content é tornar o marketing melhor ao mesmo tempo em que gera impacto positivo no mundo.

Sobre o Nexa Brasil



O Nexa é o Núcleo de Ex-alunos formado por ex-participantes de programas da Junior Achievement. Trata-se de uma rede de jovens inquietos, que visa desenvolver e potencializar habilidades pessoais nos associados, promovendo experiências inspiradoras por meio de atividades engajadoras, facilitando a conexão com o ecossistema empreendedor. Fundado em 1996, muitos dos associados são, hoje, empresários que constituíram seu próprio negócio ou atuam com sucesso em grandes empresas. Atualmente, há 16 núcleos ativos no Brasil, com 1745 associados.