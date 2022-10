Emprego: Catho tem mais de 9 mil vagas home office abertas com salários de até R$20 mil - Reprodução/Internet

Publicado 04/10/2022 15:10

Rio - A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, está com mais de 9 mil vagas abertas para trabalho remoto em diversas empresas do país. A maioria das oportunidades são para as áreas Administrativa e Comercial, mas também existem vagas para atuar no setor de Tecnologia, Educação, Finanças, Saúde, Comunicação e muito mais.

Mais da metade das vagas para trabalho home office estão localizadas em São Paulo, cerca de 7 mil vagas abertas, mas também existem oportunidades em todos os outros 25 estados brasileiros. Os cargos disponíveis para trabalhar nesse modelo vão desde posições iniciais como estágios, assistentes e auxiliares até os mais altos como coordenadores, gerentes e diretores. Os salários variam entre R$1. mil a R$20 mil, dependendo da carga horária e posição.

Com relação ao modelo de trabalho, a maioria das oportunidades estão destinadas ao formato CLT, em seguida ao PJ (pessoa jurídica). As demais estão distribuídas entre freelancers, temporário, trainee e outras.

Os interessados em se candidatar a alguma dessas vagas podem se cadastrar de forma gratuita no site. Além disso, caso o candidato queira destacar seu currículo perante aos demais é possível pagar para contratar o Plano Profissional.