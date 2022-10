Posições são para ajudante de entregas, motorista deentregas e repositor - Reprodução/Coca Cola Andina

13/10/2022

A Coca-Cola Andina abriu 213 vagas para Ajudante de Entregas, Motorista de Entregas e Repositor. Todas as oportunidades são para regime de CLT e incluem salário fixo e comissões, plano de saúde, vale-alimentação, ticket-refeição e participação nos lucros.

Para Ajudante de Entregas são 122 vagas em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Jacarepaguá, Bangu, Caju e São Pedro da Aldeia. O salário oferecido é de R 1.391, mais a comissão.

Para os candidatos a Motorista de Entregas, a empresa busca pessoas com CNH D (para ônibus, micro-ônibus e vans) ou E (motorista que pode dirigir os veículos das categorias B, C e D para reboques, trailer e articulados), experiência na condução de caminhões e paga um salário fixo de R 1.827,95 mais comissão. No total, são 61 vagas para a função em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Jacarepaguá, Bangu, Caju e São Pedro da Aldeia.

Para os candidatos a Repositor, a empresa está disponibilizando 30 vagas. O salário oferecido é de R 1.296,85 e os candidatos precisam ter o Ensino Médio completo. Ter CNH A (para veículos motorizados de duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Por exemplo, motos, motonetas e triciclo), é considerado diferencial.

Os interessados devem enviar currículo para recrutamentorj@koandina.com com o cargo no assunto.