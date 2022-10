A semana começa com o mercado de trabalho aquecida em todo o estado do Rio de Janeiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A semana começa com o mercado de trabalho aquecida em todo o estado do Rio de JaneiroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/10/2022 19:05

Rio - O Rio de Janeiro inicia a semana com o mercado aquecido para quem busca uma oportunidade de trabalho. São mais de 10.500 vagas disponíveis de emprego e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 1.216 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), inicia a semana com 573 as oportunidades de trabalho na capital e na região metropolitana para todos os níveis de escolaridade, com possibilidade da abertura de mais 1.437 vagas, a partir de quinta-feira, 19, para candidatos cadastrados no site do órgão. Do total, 323 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$900,00 a R$3.674,00. Há mais de 500 vagas que não necessitam de nenhum tipo de curso superior ou técnico.

"No dia 19, quinta-feira, realizaremos um 'Emprega Rio' com 1.437 vagas exclusivas para pessoas cadastradas em nossos bancos de dados. Os selecionados serão avisados por e-mail sobre os horários de suas entrevistas. Orientamos as pessoas interessadas em participar dos processos seletivos que divulgamos a preencherem o formulário online ( https://bit.ly/3PkfegX ) e enviarem o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com ", informou o secretário Alexandre Arraes.

Os interessados também podem também comparecer a um dos sete Centros Municipais de Emprego, das 8h às 16h, localizados em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n), Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 921), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD- exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), único que tem horário diferenciado, das 9 às 17h.

Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 238 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (71), comunicação social (39) e engenharia (51). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais.

Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 26 vagas. Há chances para estágio no Ensino Médio, são 52 no total e também 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 69 vagas. Sendo técnico em Administração (18) e Eletrotécnica (7). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.







Ciee Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail gedipcal@mudes.org.br , pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.637 oportunidades de estágio, sendo que 1.508 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há 73 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, uma para informática, 12 para jurídico, uma para letras, duas para marketing e uma para produção mecânica.

Em Campos, há quatro oportunidades para administração, uma para jurídico, duas para informática, e duas para meio ambiente. Em Duque de Caxias, são 12 vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, duas para informática, uma para farmácia, três para jurídico, sete para marketing, quatro para química, cinco para engenharia de produção, duas para esportes, quatro para construção civil, uma para design e uma para transportes e uma para arquitetura e urbanismo.

Já em Macaé, são 18 oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, três para educação, uma para marketing, uma para informática e uma para gastronomia. Em Niterói, são 20 vagas para administração, uma para biblioteconomia, seis para construção civil, seis para ciências contábeis, 25 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para indústria, seis para informática, duas para jurídico, três para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica, duas para design, uma para química, uma para comunicação social e uma para engenharia de produção.



Já em Nova Friburgo, há uma oportunidade para administração, uma para engenharia de produção, uma para educação, uma para marketing, uma para jurídico e uma para saúde. Em Nova Iguaçu, há 35 ofertas para administração, nove para comunicação social, seis para construção civil, três para educação, seis para esporte, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, duas para meio ambiente, uma para produção mecânica, uma para saúde e uma para letras.

Em Petrópolis, são 30 vagas para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, nove para ciências contábeis, 12 para educação, uma para elétrica-eletrônica, três para informática, duas para engenharia de produção, duas para licenciatura, duas para marketing, duas para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer, uma para jurídico, uma para meio ambiente e uma para psicologia.

Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, uma para engenharia de produção, seis para educação, uma para licenciatura, três para jurídico, uma para informática, quatro para nutrição e uma para meio ambiente.

No Rio de Janeiro, há 285 vagas para administração, três para biblioteconomia, 19 para ciências econômicas, 46 para comunicação social, 35 para construção civil, 62 para ciências contábeis, 19 para design, 65 para educação, 15 para elétrica-eletrônica, sete para esportes, três para gastronomia, 40 para informática, 40 para jurídico, oito para letras, 19 para marketing, quatro para meio ambiente, uma para serviço social, seis para nutrição, 17 para produção mecânica, três para psicologia, quatro para química, uma para pesquisa, nove para turismo e lazer, 17 para engenharia de produção, 15 para arquitetura e urbanismo, uma para agropecuária, duas para arquivologia, seis para engenharia ambiental, uma para saúde, três para comércio exterior, uma farmácia e 14 para engenharia de produção.

Já em Três Rios, são 15 vagas para administração, duas para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, 11 para comunicação social, sete para construção civil, duas para design, 173 para educação, cinco para esportes, quatro para indústria, seis para informática, uma para farmácia, 12 para jurídico, três para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, nove para psicologia, uma para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer, 25 para saúde e três para letras.

Em Teresópolis, há cinco oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, duas para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design, uma para marketing, duas para educação e uma para saúde.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.129 vagas. Em Barra Mansa, são 32 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há dez ofertas para Ensino Médio, uma para técnico em informática e uma para técnico em química. Em Duque de Caxias, existem 84 oportunidades para Aprendiz, 25 para Ensino Médio, uma para técnico em saúde, uma para técnico em química e uma para técnico em administração.

Em Macaé, são 37 vagas de Aprendiz, três para Ensino Médio, duas para técnico em administração. Em Niterói, há 49 vagas para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, quatro para técnico em administração e uma para técnico em comunicação.

Em Nova Friburgo, há três vagas para Aprendiz e 11 vagas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, são 17 ofertas para Aprendiz, 38 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são 33 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 471 vagas para Aprendiz, 73 para Ensino Médio, 14 para técnico em mecânica, cinco para técnico em administração, quatro para técnico em construção civil, 22 para técnico em elétrica-eletrônica, três para técnico em indústria, cinco para técnico em informática, cinco para técnico em saúde, duas para técnico em química e duas para técnico em projetos.

Já em Teresópolis, são duas vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio. Em Três Rios, são nove ofertas para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.



Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferece 100 vagas de estágio para Nível Superior e Ensino Médio para as áreas administrativas e atendimento ao cliente, com salário entre R$ 650 e R$ 1.500 e VT. Ainda são ofertadas 87 vagas para Jovem Aprendiz em empresas do ramo alimentício, varejo, comércio, serviços administrativos, entre outros.





Todos interessados devem realizar o cadastro no site do Isbet http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas inicia a semana com oferta 844 vagas efetivas e 230 temporárias para o Natal. Há vagas disponíveis como auxiliar de serviços gerais, telemarketing, ajudante de carga e descarga, babá e operadora de caixa. Interessados devem entrar no site https://portalemprego.com.br/



Escola SESI

A Escola SESI oferece 1.200 vagas para Ensino Médio com Curso Técnico do SENAI no Rio de Janeiro e Região Metropolitana. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 30 de outubro, para 16 escolas no estado. Podem concorrer às vagas jovens com renda familiar mensal per capita bruta de até R$ 1,5 salário-mínimo. O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio

UniSão

A UniSão José realiza a 13ª Feira de Estágios e Empregabilidade em Realengo , da Zona Oeste do Rio, com a oferta de mais de 3 mil vagas para quem busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O evento acontece até quinta-feira, 20, das 13h às 19h, na sede de Realengo. Cerca de 30 empresas e instituições parceiras, como Coca-Cola, Gerdau, Iguá, Dancor, McDonald's e CIEE, terão stands a maior feira de empregos da região.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece, esta semana, um total 1.373 vagas nas regiões Metropolitana, da Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do estado. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) http://www.trabalho.rj.gov.br/ . O maior número de vagas se concentra na região Metropolitana, com oferece 1157 oportunidades, entre as quais 388 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Entre as oportunidades para PcDs, destacam-se as 14 vagas para terapeuta ocupacional, em Ipanema, Zona Sul do Rio, com salário de até R$ 7.200,00, outras 20 para assistente social, no Flamengo, com salário que pode chegar a R$ 6 mil e 15 para preparador físico, no Centro, com salário de até R$ 4.800,00.

Na região Metropolitana o destaque fica por conta de posições para ampla concorrência: cinco para gerente de restaurante, com exigência de ensino médio completo e salários até R$ 3.600,00, 30 para operador de trator e 30 para operador de telemarketing, ambas no Centro do Rio. Estão disponíveis, ainda, 90 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, na Barra da Tijuca e Campo Grande, respectivamente. Também na Zona Oeste, existe uma vaga para chefe de serviços de limpeza, com exigência de ensino médio completo e remuneração de até R$ 2.400,00.



No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou em 94 oportunidades para diferentes funções, incluindo cinco para engenheiro civil e 28 para servente de obras, ambas no centro de Valença. Já para a cidade de Paraty, na região da Costa Verde, estão sendo disponibilizadas três vagas para farmacêutico, sendo uma para PCD e duas para ampla concorrência, com salários que podem chegar a R$ 4.800,00.



Na região Serrana, as 119 oportunidades são para as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim, entre elas cinco para porteiro, cinco para vigia e cinco para zelador, todas para atuar no centro de Petrópolis, com salários de até R$ 2.400,00. Em Teresópolis, existem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, sem escolaridade exigida.



Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

