Para se candidatar a alguma das vagas basta se inscrever na página da MAG Seguros - Reprodução

Publicado 14/10/2022 08:57 | Atualizado 14/10/2022 12:55

A MAG Seguros, empresa seguradora de vida, tem 17 oportunidades de emprego em aberto, entre regime CLT, estágio e Jovem Aprendiz.

As vagas são distribuídas entre Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Brasília, nos modelos de contratação híbrido ou presencial. As oportunidades incluem: Agente de relacionamento; Analista de Compliance Sênior; Analista de Controladoria Sênior; Analista de Recursos Humanos Junior (Curitiba); Analista de Recursos Humanos Junior (Porto Alegre); Analista de Segurança de Informação; Analista de Sistemas Sênior e Supervisor de UX.

As oportunidades de estágio são em Consultoria Jurídica; Estágio em Controladoria; e Estágio em Inteligência de Mercado. Ainda há três vagas para Jovem Aprendiz.

Entre os benefícios oferecidos pela MAG estão plano de saúde e odontológico extensivo a dependentes, vale refeição e alimentação, convênio com o Gympass, Programa de Participação nos Resultados, Desenvolvimento e treinamento contínuos pela MAG Universidade e Programa estruturado de gestão de carreira.

Para se candidatar a alguma das vagas basta se inscrever na página da MAG Seguros Com 187 anos de atuação ininterrupta no país, é uma das três empresas mais longevas do Brasil, além de uma das 50 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e a segunda melhor do RJ (Great Place to Work 2022).