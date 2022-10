Odebrecht - J.F.Diorio/Estadão Conteúdo

Publicado 14/10/2022 14:33

A Odebrecht Engenharia e Construção está com 25 vagas abertas para o Programa de Estágio 2023 e as oportunidades valem para as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Curitiba (PR) e Salvador (BA). As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e podem ser feitas no site da empresa

O programa é voltado para alunos a partir do 3º período em Engenharia, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação e Tecnologia da Informação, Arquitetura e Comunicação Social em Jornalismo.

Os selecionados começam as atividades em janeiro de 2023 e vão receber bolsa auxílio, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e refeitório. As escolhas do estudantes será feita partir de critérios que fomentam a equidade de oportunidades e a diversidade.

“Oferecemos um programa de estágio maduro e a Nossa Cultura favorece um ambiente inovador, valorizando o jovem e oferecendo a ele um programa de estágio rico em desafios, aprendizados e crescimento pessoal e profissional”, explica Ludmila Lavigne, diretora de Pessoas e Planejamento na OEC.



Com quase oito décadas de história, a OEC é a empresa de construção pesada do Brasil mais desejada pelos estudantes de engenharia segundo pesquisa realizada pela consultoria norte-americana Universum (2021). Dentre as empresas listadas na pesquisa estão: Petrobras, Google, Apple e Microsoft.

Sobre a OEC



Ao longo de sua história de 78 anos, a OEC foi responsável pela execução de mais de 2.900 obras de grande porte em mais de 30 países ao redor do mundo, a exemplo de usinas hidrelétricas, térmicas e nucleares, pontes, viadutos, túneis, linhas de metrô e trens urbanos, aeroportos, portos, ferrovias, refinarias, obras industriais e de mineração.

Em 2021, a OEC recebeu pelo décimo ano consecutivo o Global Best Projects, prêmio concedido pela revista norte-americana ENR -- Engineering News-Record, distinção considerada pelo mercado como o Oscar da engenharia mundial.

Por sua atuação orientada à Sustentabilidade, desde 2014 a OEC recebe o Selo Ouro do programa GHG Protocol, que reúne os inventários de emissões de gases de efeito estufa. Atualmente emprega mais de 18 mil trabalhadores de diferentes nacionalidades em mais de vinte obras espalhadas por países das Américas e da África.