Rio tem mais de 573 vagas abertas em empresas parceiras do município - Divulgação

Publicado 17/10/2022 15:53 | Atualizado 17/10/2022 16:03

Rio - A cidade do Rio está com mais de 573 vaga abertas para todos os níveis de escolaridade, informou a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), nesta segunda-feira (17). As oportunidades de trabalho disponíveis são para atuar em empresas parceiras no município e região metropolitana.

Do total de vagas, 323 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$ 900 a R$3.674. Há mais de 500 vagas que não necessitam de nenhum tipo de curso superior ou técnico.

"No dia 19, quinta, realizaremos um Emprega Rio com 1.437 vagas exclusivas para pessoas cadastradas em nossos bancos de dados. Os selecionados serão avisados por email sobre os horários de suas entrevistas. Orientamos as pessoas interessadas em participar dos processos seletivos que divulgamos a preencherem o formulário online (https://bit.ly/3PkfegX) e enviarem o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com”, informa o secretário Alexandre Arraes.

Podem também comparecer a um dos sete Centros Municipais de Emprego, das 8 às 16h, que ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n; Horário de funcionamento: 8h às 16h), Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 921), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD- exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), único que tem horário diferenciado, das 9 às 17h.

Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com.



Veja a lista de vagas completa abaixo:



Fundamental Incompleto:



Auxiliar de Mecânico de Autos

Costureira

Mecânico

Mecânico de Automóveis

Passadeira

Técnico de Manutenção de Máquinas (Empilhadeira)



Médio Incompleto:



Cabeleireira

Depiladora

Esteticista

Extensionista

Manicure



Fundamental Completo:



Arrumadeira

Auxiliar de Cozinha

Atendente

Atendente de Setor de Frios

Babá

Carpinteiro

Cabeleireiro

Cozinheira

Doméstica

Manicure

Motorista de Caminhão (CNH E)

Motorista de Caminhão

Operador de Câmara Fria

Torneiro Mecânico



Médio completo:



Ascensorista

Atendente – Radiologia

Auxiliar de Esterilização

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Logística

Assistente de Autorizações

Assistente Comercial

Atendente de mesa

Chefe de cozinha

Faturista

Gerente de Loja

Recepcionista de Hospital

Recepcionista Bilíngue

Técnico(a) de Radiologia – Tomografia

Técnico(a) de Nutrição

Técnico(a) de Imobilização Ortopédica

Vendedor de Serviços



Superior Completo:



Analista de Qualidade

Analista de Transporte

Enfermeiro

Enfermeiro(a) de Rotina - Maternidade e Obstetrícia

Enfermeiro(a) Pronto Atendimento Pediátrico

Estagiário logistica e recursos

Supervisor de Atendimento

Técnico de Enfermagem

Técnico de Enfermagem do Trabalho



Vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS:



Fundamental Incompleto:



Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Limpeza e Conservação

Auxiliar de Limpeza

Empacotador

Escolhedor Júnior (Separador de Material Reciclável)

Empacotador / Auxiliar de Frente de Caixa

Deposita / Carregador / Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria

Operador de Câmaras Frias

Operador de Supermercado / Repositor

Porteiro

Repositor



Médio Incompleto:



Auxiliar de Cozinha

Empacotador

Escolhedor Júnior (Separador de Material Reciclável)

Fiscal de Loja

Operador de Caixa

Operador de Supermercado / Repositor





Fundamental Completo:



Auxiliar de Serviços Gerais

Atendente de Loja

Auxiliar de Limpeza

Ajudante de Padeiro

Auxiliar de Manutenção Predial

Empacotador

Empacotador / Auxiliar Frente de Caixa

Maqueiro

Operador de Loja (Mercado)

Operador de Loja

Operador de Vendas

Oficial de Manutenção Predial

Porteiro

Vigia Noturno



Médio Completo:



Atendente de Lanchonete

Atendente de Restaurante

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar de Limpeza

Atendimento ao Cliente / Recepcionista Atendente

Atendente Barista

Auxiliar de Almoxarifado / Estoquista

Auxiliar de Materiais Jr.

Assistente de Operações

Bilheteiro

Consultor de Vendas

Estoquista

Fiscal de Prevenção e Perdas

Garçom

Montador A

Operador de Loja

Operador de Cantina

Operador de Caixa

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Farmácia

Técnico de Enfermagem (COREN Ativo)

Técnico de Enfermagem

Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência (COREN Ativo)

Técnico em Edificações

Vendedor



Superior Completo:



Assistente Social Urgência e Emergência

Assistente Social NASF

Assistente Social Urgência e Emergência

Analista de Recursos Humanos / Especialista Marketing

Cirurgião Dentista ESF

Enfermeiro

Enfermeiro Urgência e Emergência

Educador Físico NASF

Farmacêutico

Farmacêutico Urgência e Emergência

Fonoaudiólogo ESF

Fisioterapeuta NASF

Médico ESF

Nutricionista ESF

Psicólogo NASF

Terapeuta Ocupacional