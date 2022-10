Tribunal Regional Federal da 2ª Região está com vagas abertas para estágio em comunicação social, desenho industrial e engenharia civil - Agência O Dia

Tribunal Regional Federal da 2ª Região está com vagas abertas para estágio em comunicação social, desenho industrial e engenharia civilAgência O Dia

Publicado 18/10/2022 15:37

Rio - O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no Centro do Rio de Janeiro, segue com as inscrições abertas até sexta-feira, 21, para vagas de estágio de Nível Superior do curso de Comunicação Social, Desenho Industrial e Engenharia Civil. Os interessados devem estar matriculados em uma das instituições de ensino conveniadas com o TRF2 e já devem ter cursado, no mínimo, a metade da respectiva graduação, além de, necessariamente, não estarem no último período/semestre do curso.





1 – Cópia do Histórico da Faculdade atualizado, ou de outro documento equivalente, com a devida identificação da Instituição Escolar, do qual conste o Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) e comprove o período no qual o(a) estudante está matriculado. O CRA deve ser igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) pontos;



2 – Currículo atualizado;



3 – Ficha de inscrição disponibilizada em anexo devidamente preenchida e assinada manualmente ou digitalmente;



4 – Caso haja opção pelas vagas da cota racial, anexar também Autodeclaração de Cor de Pele preenchida e assinada manualmente ou digitalmente, para fins de ingresso no Programa de Estágio por cota racial, conforme Resolução CNJ n° 336/2020 e Resolução n° TRF2-RSP-2021/00004.



5 – Os candidatos que informarem deficiência física no ato da inscrição deverão apresentar laudo médico circunstanciado que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), emitido nos últimos 12 (doze) meses a contar da data de início desta seleção. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, via e-mail para o endereço estagiario@trf2.jus.br até sexta-feira, 21. Os candidatos precisam ter atenção durante o preenchimentos dos dados, informando, obrigatoriamente, no título do e-mail "INSCRIÇÃO – SELEÇÃO DE ESTÁGIO – CURSO DE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO". É exigido anexar os documentos abaixo relacionados em formato PDF (não serão aceitos links clicáveis ou arquivos em outra extensão):1 – Cópia do Histórico da Faculdade atualizado, ou de outro documento equivalente, com a devida identificação da Instituição Escolar, do qual conste o Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) e comprove o período no qual o(a) estudante está matriculado. O CRA deve ser igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) pontos;2 – Currículo atualizado;3 – Ficha de inscrição disponibilizada em anexo devidamente preenchida e assinada manualmente ou digitalmente;4 – Caso haja opção pelas vagas da cota racial, anexar também Autodeclaração de Cor de Pele preenchida e assinada manualmente ou digitalmente, para fins de ingresso no Programa de Estágio por cota racial, conforme Resolução CNJ n° 336/2020 e Resolução n° TRF2-RSP-2021/00004.5 – Os candidatos que informarem deficiência física no ato da inscrição deverão apresentar laudo médico circunstanciado que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), emitido nos últimos 12 (doze) meses a contar da data de início desta seleção.

O resultado do processo seletivo será publicado no Portal do TRF2 ( Programa de Estágio ).



DADOS DAS VAGAS:



Curso: Comunicação Social

Requisitos: Conhecimento (preferencialmente com atuação/ experiência) em comunicação digital, em especial para produção de conteúdo em portais, além de conteúdos específicos para as plataformas Youtube, Twitter, Telegram e/ou WhastApp; Boa redação jornalística; Conhecimento em Photoshop para tratamento das imagens que farão parte da divulgação; Conhecimento em produção de roteiro (construção do texto de locução) para vídeos institucionais; Noções de fotografia para realizar as coberturas jornalísticas institucionais.

Turno para estágio: Tarde

Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias)

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 mensais + auxílio-transporte de R$8,10 ao dia (em caso de deslocamento). O estagiário não fará jus ao recebimento do auxílio-transporte nos dias em que não houver deslocamento para o local de estágio.



Curso: Desenho Industrial

Turno para estágio: Tarde

Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias)

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 mensais + auxílio-transporte de R$8,10 ao dia (em caso de deslocamento). O estagiário não fará jus ao recebimento do auxílio-transporte nos dias em que não houver deslocamento para o local de estágio.



Curso: Engenharia Civil

Turno para estágio: Manhã e/ou Tarde

Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias)

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 mensais + auxílio-transporte de R$8,10 ao dia (em caso de deslocamento). O estagiário não fará jus ao recebimento do auxílio-transporte nos dias em que não houver deslocamento para o local de estágio.