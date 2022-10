Iniciativa promoverá cursos e palestras gratuitas sobre 5G e tecnologias - Divulgação

Iniciativa promoverá cursos e palestras gratuitas sobre 5G e tecnologiasDivulgação

Publicado 19/10/2022 14:55 | Atualizado 19/10/2022 14:59

Rio - O Rio de Janeiro vai receber uma carreta com uma sala de aula em seu interior que vai levar conhecimentos sobre o 5G em diversos setores da sociedade. A iniciativa, comandada pela Huawei, empresa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações em parceria com a Unisuam, vai percorrer, das 9h às 18h, Niterói no dia 24 de outubro e Bangu entre os dias 25 e 28.

Quem visitar a iniciativa poderá participar de cursos de capacitação e palestras que vão funcionar com ajuda da nova tecnologia, demonstrando sua potencialidade na prática. As aulas serão ministradas pela equipe de especialistas da Huawei. Depois de cada lição, outra turma poderá entrar e aproveitar a novidade.

A carreta também estará disponível para visitação do público que quer conhecer mais sobre as tecnologias. Para participar, é necessário se inscrever gratuitamente no site da Huawei e ter mais de 15 anos.



O 5G Truck (Caminhão 5G, na tradução livre) é um projeto da Huawei que visa percorrer o Brasil e levar informações sobre a tecnologia móvel. "Esse é um grande avanço para nós. Nosso objetivo sempre foi expandir as oportunidades através da tecnologia e hoje estamos, junto a Huawei, levando a tecnologia 5G para duas unidades da UNISUAM, Bangu e Niterói, com palestras e cursos gratuitos”, explica Diego Braga, Gestor de Inovação do Pólen.



Serviço:



Carreta Huawei e Pólen. Av. Ernani do Amaral Peixoto, 286 (Niterói) e R. Fonseca, 240 (Estacionamento do Shopping Bangu) Dia: 24 de outubro, das 09h às 18h (Niterói) e 25 até 28 de outubro das 09h às 18h (Bangu).