Projeto oferece formação gratuita para empreendedoras da zona oeste do RioReprodução

Publicado 24/10/2022 18:51 | Atualizado 24/10/2022 18:51

O projeto Caminhos - desenvolvendo pessoa, voltado para a formação empreendedora de mulheres que tocam negócios nas periferias carioca está com as inscrições gratuitas abertas até o dia 31 de outubro pelo site . Este ano o foco são mulheres da zona oeste do Rio. As aulas são presenciais e ocorrem em Campo Grande e Santa Cruz.

A iniciativa é do Banco Criativa - é um projeto social da marca de moda sustentável A Criativa - com curadoria do coletivo UJIMA Saberes Compartilhados, e oferece oficinas de desenvolvimento de habilidades empreendedoras, finanças, marketing digital e design de produtos.

"O projeto acontece num momento de grande importância e visa auxiliar o desenvolvimento do trabalho dessas empreendedoras e de preparação de suas empresas para período de maior volume de venda com a chegada das festas de final de ano”, destaca Ludmyla Oliveira, CEO da A Criativa.

A proposta do projeto é fortalecer a Banco Criativa com sustentabilidade no mundo da Moda e trabalhar nas formações o fortalecimento da autoestima e a conexão com a ancestralidade das empreendedoras por meio de dinâmicas de autopotencialização e autovalorização.

Os demais conteúdos são baseados nos maiores desafios de quem empreende na periferia, que são técnicas de vendas, atuação nas Mídias Sociais, Design de Produtos, Finanças e Precificação através de capacitações em formato de workshop. A idealização e produção é feita por empreendedoras, em sua maioria, moradores da zona oeste do Rio.

“Utilizamos a metodologia desenvolvida no Coletivo Ujima do projeto para promover o impulsionamento de negócios femininos em seus processos dentro da ótica de circularidade: Sonhar > Criar > Produzir > Desenvolver > Vender. Falando a linguagem dela e incentivando a começarem com as ferramentas que estiverem disponíveis”, conta Ludmyla.

Calendário das oficinas:

31/10 – às 9h Finanças para empreendedoras;

07/11 – às 9h Design de Produto sob ótica da Sustentabilidade;

07/11 – às 14h Design de Produto sob ótica da Sustentabilidade;

Local:

Campo Grande, na sede de As Josefinas, R. Cabiúna, 1241.

Santa Cruz, na sede Ser Cidadão, R. Fernanda, 140 - Santa Cruz.