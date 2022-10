São 60 vagas para ingresso em 2023, distribuídas entre o primeiro e segundo semestre do ano - Agência Brasil

São 60 vagas para ingresso em 2023, distribuídas entre o primeiro e segundo semestre do anoAgência Brasil

Publicado 25/10/2022 11:07

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anunciou nesta terça-feira, 25, a prorrogação do período de inscrições para a pós-graduação lato sensu em Gestão Educacional Integrada. Os interessados em concorrer podem se inscrever até o dia 11 de novembro.

Com 60 vagas para ingresso em 2023, distribuídas entre o primeiro e segundo semestre do ano, o curso é destinado, exclusivamente, a portadores de diploma de licenciatura. O curso possui duração de 18 meses, com aulas ministradas no período da noite, no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), localizado no Maracanã, Zona Norte do Rio.As inscrições e entrega de documentação deverão ser feitas presencialmente, na secretaria do Iserj. Os servidores da Rede que desejam concorrer a uma das vagas, devem se inscrever na Universidade Corporativa da Faetec (Unifaetec), na sede administrativa da Fundação, em Quintino.Na inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: diploma da graduação; histórico do curso; identidade; CPF; comprovante de residência; título de eleitor; certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); certidão de nascimento ou casamento; três fotos 3/4 e ficha de inscrição preenchida e assinada.O resultado das inscrições será divulgado no dia 1° de dezembro. O candidato poderá conferir o edital e todas as movimentações do processo seletivo no site da Fundação