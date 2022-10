Rio tem 5.627 ofertas de empregos e estágios - Reprodução

Publicado 24/10/2022 19:09

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.627 oportunidades de de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 3.247 são de estágio e Jovem Aprendiz.



SMTE

A Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 645 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 328 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$ 900 a R$ R$ 3.674.

Os interessados devem preencher o formulário online ( https://bit.ly/3PkfegX) para encaminhamento às empresas com as quais a SMTE tem parcerias. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 250 vagas, com salários entre R$ 1 mil e R$ 5.500 para diversos cargos, como auxiliar de logística, auxiliar de conferente, auxiliar de vendas, operador de caixa, repositor de perecíveis, auxiliar administrativo, repositor de mercadorias, operador de FLV, operador de mercearia, promotor(a) motorizado, demonstrador Jr, auxiliar de logística II, vendedor, Sushiman, promotor técnico Jr, motorista carreteiro, analista de logística, analista de suprimentos Jr, operador logístico 3, analista de BI Pleno e analista de negócio. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes





A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 236 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: Administração (71), Engenharia (54) e Comunicação Social (43). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 44 no total e também 11 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 65 vagas. Sendo técnico em Administração (17) e Eletrotécnica (9). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.611 oportunidades de estágio, sendo que 1.515 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há 71 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, duas para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 13 para jurídico, uma para letras, duas para marketing e uma para produção mecânica.

Em Campos, há quatro oportunidades para administração, uma para jurídico, duas para informática, e duas para meio ambiente. Em Duque de Caxias, são 14 vagas para administração, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, duas para informática, quatro para farmácia, três para jurídico, sete para marketing, quatro para química, cinco para engenharia de produção, duas para esportes, quatro para construção civil, uma para design e uma para arquitetura e urbanismo.

Já em Macaé, são 17 oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, três para educação, uma para marketing, uma para informática e uma para gastronomia.

Em Niterói, são 17 vagas para administração, uma para biblioteconomia, seis para construção civil, três para ciências contábeis, 21 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para indústria, quatro para informática, duas para jurídico, cinco para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica, três para design e três para comunicação social.

Já em Nova Friburgo, há uma oportunidade para administração, uma para ciências contábeis, uma para engenharia de produção, uma para educação, uma para marketing, uma para jurídico e uma para saúde.

Em Nova Iguaçu, há 38 ofertas para administração, nove para comunicação social, seis para construção civil, três para educação, seis para esporte, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, duas para meio ambiente, uma para produção mecânica, uma para saúde, uma para letras e uma para elétrica-eletrônica.

Em Petrópolis, são 29 vagas para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, nove para ciências contábeis, 12 para educação, uma para elétrica-eletrônica, três para informática, uma para engenharia de produção, duas para licenciatura, duas para marketing, duas para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer, uma para jurídico, uma para meio ambiente e uma para arquitetura e urbanismo.

Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, uma para engenharia de produção, quatro para nutrição, sete para educação, uma para licenciatura, uma para jurídico, uma para informática e uma para meio ambiente.

No Rio de Janeiro, há 269 vagas para administração, três para biblioteconomia, 20 para ciências econômicas, 51 para comunicação social, 34 para construção civil, 64 para ciências contábeis, 17 para design, 60 para educação, 17 para elétrica-eletrônica, sete para esportes, três para gastronomia, 49 para informática, 38 para jurídico, sete para letras, 19 para marketing, quatro para meio ambiente, uma para serviço social, seis para nutrição, 19 para produção mecânica, quatro para psicologia, quatro para química, nove para turismo e lazer, 18 para engenharia de produção, 15 para arquitetura e urbanismo, uma para agropecuária, duas para arquivologia, seis para moda, seis para engenharia ambiental, uma para saúde, uma para comércio exterior e uma farmácia.

Já em Três Rios, são 17 vagas para administração, duas para agropecuária, três para arquitetura e urbanismo, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, 12 para comunicação social, sete para construção civil, duas para design, 173 para educação, cinco para esportes, quatro para indústria, seis para informática, uma para farmácia, 12 para jurídico, três para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, nove para psicologia, duas para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer, 25 para saúde e três para letras.



Em Teresópolis, há seis oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, duas para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design, uma para marketing, uma para educação e uma para saúde.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.096 vagas. Em Barra Mansa, são 33 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há 10 ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em informática e uma para técnico em química. Em Duque de Caxias, existem 86 oportunidades para Aprendiz, 25 para Ensino Médio, uma para técnico em saúde, uma para técnico em química e uma para técnico em administração.

Em Macaé, são 37 vagas de Aprendiz, uma para Ensino Médio, duas para técnico em administração. Já em Niterói, há 50 vagas para Aprendiz, 16 para Ensino Médio — quatro para técnico em administração e uma para técnico em comunicação.

Em Nova Friburgo, há tês vagas para Aprendiz e 10 vagas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, são 17 ofertas para Aprendiz, 39 para Ensino Médio, seis para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são 33 vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio. Em Resende, são seis para Aprendiz e 10 para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro, há 444 vagas para Aprendiz, 61 para Ensino Médio, 14 para técnico em mecânica, cinco para técnico em administração, cinco para técnico em construção civil, 21 para técnico em elétrica-eletrônica, quatro para técnico em indústria, sete para técnico em informática, cinco para técnico em saúde, três para técnico em química e duas para técnico em projetos.



Já em Teresópolis, são duas vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio. Em Três Rios, são nove ofertas para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 350 vagas de estágio. Todos interessados devem realizar o cadastro no site: http://www.isbet.org.br

Setrab





A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece, esta semana, um total 1.229 vagas nas regiões Metropolitana, da Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do estado. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) http://www.trabalho.rj.gov.br/

O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 954, sendo 226 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para PcDs, destacam-se as 20 vagas para assistente social, com salários de até R$ 6 mil, 14 vagas para terapeuta ocupacional com salário de até R$ 7.200, e outras 19 para preparador físico com salário de até R$ 4.800. Entre as posições para ampla concorrência na região Metropolitana, 80 para auxiliar operacional de logística, com exigência de ensino médio completo e salários até R$ 2.400, 100 para motorista de ônibus rodoviário, ambas em Jacarepaguá. Estão disponíveis, ainda, 41 vagas para operador de telemarketing ativo, na Penha e em Campo Grande. Também na Zona Oeste, existe uma vaga para chefe de serviços de limpeza, com exigência de ensino médio completo e remuneração de até R$ 2.400.

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou em 116 oportunidades para diferentes funções, incluindo cinco para eletricista e 28 para servente de obras, ambas no centro de Valença. Já para a cidade de Paraty, na região da Costa Verde, estão sendo disponibilizadas três vagas para farmacêutico, sendo uma para PCD e duas para ampla concorrência, com salários que podem chegar a R$ 4.800.

Na região Serrana, as 156 oportunidades são para as cidades de Teresópolis e Petrópolis, entre elas cinco para porteiro, cinco para vigia e cinco para zelador, todas para atuar no centro de Petrópolis, com salários de até R$ 2.400. Em Teresópolis, existem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, sem escolaridade exigida.

PUC-Rio

A PUC-Rio oferece 50 vagas de estágio nos Programas de Inovação Tecnológica (PITs) do ECOA PUC-Rio, ecossistema multidisciplinar de inovação aberta da universidade.

Com duração de seis meses a dois anos e remuneração garantida, o projeto terá início em fevereiro de 2023. As inscrições vão até o dia 30 de novembro pelo site: https://bit.ly/3TnV1s9

Para alguns programas, as atividades são executadas na forma presencial no campus Gávea da PUC-Rio; para outros, as atividades se darão de forma remota. Sempre de segunda a sexta, das 14h às 18h, perfazendo um total semanal de 20 horas de trabalho.

McDonald’s

A rede de fast-food, McDonald’s oferece 100 vagas para os restaurantes da rede no Rio de Janeiro. As oportunidades são para o cargo de Atendente e os locais de trabalho serão na região da Barra da Tijuca, Freguesia e Taquara. Não há exigência de experiência anterior, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos e passam por um estruturado programa de desenvolvimento.



Com início previsto para a primeira quinzena de dezembro, as vagas estão disponíveis nos períodos diurno, noturno e madrugada. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcDs).