Guedes esteve em reunião da CNC na sede da entidade no RioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/10/2022 14:50 | Atualizado 20/10/2022 14:54

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou nesta quinta-feira, 20, a expectativa de crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, ao citar a última previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de avanço de 2,8% da atividade.

Citando compromissos de R$ 908 bilhões em investimentos nos próximos dez anos durante reunião de diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), na sede da entidade no Rio, Guedes disse mais uma vez que o governo mudou o eixo do crescimento: dos investimentos públicos para os investimentos privados. "O eixo de crescimento da economia brasileira agora é o setor privado", declarou durante evento onde também citou uma onda de investimentos a caminho em energia renovável.

"Com a guerra, os investimentos têm que estar perto e em países amigos. (...) Todo mundo olha para o Brasil", frisou Guedes, que também mencionou que o país tinha feito a abertura política, mas não econômica.

O ministro disse ainda que o país terá R$ 150 bilhões para programas sociais, no que chamou de "maior erradicação da pobreza que o Brasil já viu", ao destacar a orientação da política econômica de combinar mercado forte com "mão amiga" a programas sociais.



Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico



Paulo Guedes também disse que o Brasil só tem mais 45 requisitos, de um total de 230, a entregar no processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Segundo o ministro, o Brasil já teve 108 requisitos aceitos e outros 77 estão sendo analisados pela organização. "Faltariam 45 apenas. O Brasil está muito à frente dos outros países", disse Guedes durante a reunião da CNC.

Guedes aproveitou o evento para, mais uma vez, destacar o descolamento do Brasil em relação às economias desenvolvidas — onde, ressaltou, "os problemas estão apenas começando" — e frisou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. Ele pontuou que, pela primeira vez desde 2012/2013, as contas públicas voltarão a apresentar superávit fiscal nos três níveis de governo.

Ao falar da reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial na semana passada em Washington (EUA), o ministro disse que o clima foi de estagflação, certo desalento e um quadro "sombrio" para a economia global. Em uma comparação com a inflação em queda no Brasil, Guedes disse que, dentro do G-20, apenas Arábia Saudita, China e Japão estão com os preços subindo menos do que no País.

Ao mesmo tempo em que as economias ricas beiram a recessão, Guedes reafirmou que a América Latina está "desmanchando". O ministro também citou "reformas invisíveis" feitas pelo governo, em referência à aposentadoria de 40 mil funcionários públicos, aliviando assim a folha pública, e digitalização dos serviços públicos.