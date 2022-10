O salário mínimo real do Brasil é o segundo menor de uma lista de 31 países feita pela OCDE - Pixabay

Publicado 20/10/2022 19:44

O Brasil tem o segundo menor salário-mínimo de uma lista de 31 países feita pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), à frente apenas do México.



O ranking contém dados de 2021 sobre a remuneração dos trabalhadores no mundo e é composto por nações que integram a OCDE, mais o Brasil e a Rússia. A lista tradicionalmente tem 32 países, porém a deste ano não considerou o Japão.



O salário-mínimo no Brasil é de R$ 1.212, valor pouco acima do que os R$ 1.100 estabelecidos no período considerado para a pesquisa no ano passado.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha em um plano para reformular o teto de gastos e frear o crescimento de despesas que pressionam o Orçamento, como benefícios previdenciários ou atrelados ao salário-mínimo. Com esse plano, o salário-mínimo poderia ficar menor, sem reajuste em relação à inflação.



A pesquisa utiliza o dólar como moeda-base. Portanto, os salários são ajustados pela paridade do poder de compra e ficou estabelecido que a conta considera a inflação de cada país.



O Brasil possui um salário-mínimo médio de US$ 5,21 por hora, somente acima do México que acumula US$ 3,32 por hora. O país está atrás de outros países da América Latina, como Chile (US$ 8,3/h) e Colômbia (US$ 8,1/h).



Luxemburgo aparece na primeira colocação, com um salário mínimo médio de US$ 27,7 por hora. Fecham o pódio: Holanda, com US$ 26,2 por hora, e Austrália, com US$ 25,2.



O Brasil ocupa a segunda pior colocação no ranking da OCDE desde 2018, quando foi ultrapassado pela Rússia.

A pesquisa aponta ter ocorrido uma redução na média do salário-mínimo real no país em 2021, em relação ao ano anterior. O levantamento de 2020 mostra que o país tinha um salário mínimo médio de US$ 5,36 por hora. O resultado de 2021 é apenas superior ao de 2016, quando o estudo apontou um salário-mínimo médio de US$ 5,18 por hora.