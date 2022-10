Quedas irão oscilar entre 2,8% e 6,8% nas 54 cidades fluminenses onde a empresa atua - Reprodução

Publicado 27/10/2022 12:46 | Atualizado 27/10/2022 12:50

As tarifas de gás serão reduzidas no Rio a partir da próxima segunda-feira, 1º de novembro, informou a Naturgy nesta quinta-feira, 27. As quedas irão oscilar entre 2,8% e 6,8% nas cidades fluminenses onde a empresa atua. O reajuste é provocado pela queda no custo de aquisição do produto fornecido pela Petrobras.



Na região Metropolitana do Rio, a maior redução será para os postos de GNV, de 6,54%. Os clientes residenciais terão as contas de gás reduzidas 2,8%, enquanto para os consumidores comerciais a diminuição será de 2,89%. Nas indústrias, a redução será de 5,84%.



Já para os clientes que moram no interior fluminense, a queda nas tarifas será de 3,66% para residências, 4,18% para o comércio, 6,82% para postos de GNV e 6,62% para indústrias.



De acordo com a concessionária, o reajuste acontece por conta da "redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras". "São custos não gerenciáveis pela Naturgy e, portanto, a variação de preço não traz nenhum ganho ou perda para a distribuidora", afirmou a Naturgy em nota.