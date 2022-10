Secretaria está de olho em quem aumentar preços antes da Black Friday - Divulgação

Secretaria está de olho em quem aumentar preços antes da Black FridayDivulgação

Publicado 28/10/2022 18:18

Rio - A menos de um mês da Black Friday, a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) alerta as empresas que estão aumentando o preço de seus produtos de olho no dia da promoção. Há dois meses, a Sedcon está mapeando os preços dos principais produtos nas lojas mais conhecidas, físicas e online. O levantamento, que está sendo feito de forma sigilosa, será colocado em planilha e, no próximo dia 25, comparado. As lojas e os produtos que estiverem valendo dessas práticas serão expostas no Instagram da Sedcon.

"Eventuais abusos serão punidos, com toda certeza, mas a nossa principal ação será a de informar os consumidores de que eles podem estar sendo ludibriados", alerta o secretário, Rogério Amorim.

De acordo com Amorim, o mapeamento da secretaria tem o foco em eletrodomésticos e eletrônicos, que são os itens de alto valor e mais buscados pelos consumidores. O secretário também alerta para outros direitos dos consumidores que podem ser esquecidos em meio às promoções. Ele cita, por exemplo, que a clareza na descrição das características dos produtos é uma obrigação do fornecedor.

"A propaganda e a oferta são sempre sedutoras. Mas não podem mentir ou omitir. Estaremos atentos na Sedcon para coibir abusos", Amorim.