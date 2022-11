Segundo Mercado Livre, 74% aproveitarão as promoções para garantir presentes de Natal - divulgação

Publicado 06/11/2022 05:00

A Black Friday já se consolidou como uma das datas mais aguardadas pelos consumidores. No Brasil, durante todo o mês de novembro, produtos de diversos segmentos — tais como eletrônicos, alimentos e bebidas, petshop, beleza e moda — ficam com preços mais acessíveis.



A diferença neste ano é o período de promoções coincidir com o início da Copa do Mundo do Qatar. Nos últimos cinco anos, o interesse pelas promoções de Black Friday dobrou. De acordo com pesquisa feita pelo Google, 66% dos consumidores pretendem comprar algum produto este ano pensando na Copa. Esses dados revelam a influência do evento esportivo na demanda de consumo.

Durante todo o mês de novembro, o Magalu oferecerá diversos produtos de todas as categorias, com até 80% de desconto. Essas ofertas serão válidas por apenas um dia e não se repetirão em 25 de novembro, na Black Friday.



Um dos pontos altos da campanha acontecerá entre os dias 11 e 16, quando os clientes poderão acumular as ofertas especiais da “TV do Hexa”, da Black Friday, com a promoção “Troca Tudo no Magalu”. Já nos dias 10 e 11, a empresa promove uma ação de cashback, que devolverá para o consumidor até 50% do valor do produto comprado nos canais digitais.



A Amazon preparou uma série de descontos para quem quer aproveitar a Black Friday. As promoções têm como foco o perfil do consumidor brasileiro, que pode aproveitar ofertas antecipadas todos os dias em diversas categorias: até 50% de desconto em Livros e eBooks; até 30% em Alimentos e Bebidas, Automotivos, Beleza e Moda; até 25% em artigos de Casa, Bebidas Alcoólicas, Casa Inteligente, itens de Cuidados Pessoais e de Casa, e produtos para Bebês; até 20% em artigos de Pet Shop, Cozinha, Jardim e Piscina e Ferramentas e Construção; e até 15% em Brinquedos e Jogos e Esportes e Aventura.



A Casas Bahia realiza “A Maior Black do Brasil”, promoção na qual os clientes poderão encontrar preços com descontos e parcelamento em até 30 vezes sem juros no cartão da loja. Os produtos são: smart TVs, eletroportáteis, móveis, eletrodomésticos, games, informáticas, smartphones, áudio, alimentos, brinquedos, vestuário, produtos de beleza, esportes, bebidas e muito mais.



A empresa oferece também a promoção “Gol de Pix”. Nela, o consumidor poderá receber dinheiro em caso de vitória do Brasil na Copa. Para participar, basta comprar produtos com o selo da campanha Black até o horário de início de cada partida.

As Lojas Americanas lançaram a campanha “Haaaja Promoção” — no site, app e lojas físicas. Neste Esquenta Black Friday, os consumidores encontram itens com até 80% de desconto e cashback de até 50% no Ame.

O Submarino oferece descontos de até 40% em produtos selecionados de diversos departamentos no site e app da marca e até 50% de cashback. Além desses benefícios, os clientes que fizerem suas compras com o cartão de crédito Ame, poderão parcelar suas compras em até 21x.



Uma pesquisa realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago revelou as intenções de compra de mais de 1.100 clientes residentes do Estado do Rio de Janeiro para a Black Friday deste ano. Seguindo a tendência nacional, 76% dos fluminenses pretendem gastar mais nesta edição — número que indica uma Black Friday muito mais movimentada em relação ao ano passado, quando apenas 42% dos entrevistados foram às compras.

O resultado da pesquisa revelou ainda que os consumidores pretendem gastar mais em itens de maior valor agregado, sendo que 45% têm a intenção de gastar mais de R$ 1 mil. Segundo o estudo, 74% dos clientes aproveitarão as promoções da data para garantir presentes de Natal, e 70% deles estão otimistas em encontrar descontos maiores.



Devido à Copa do Mundo, a maioria dos cariocas quer aproveitar para adquirir itens ligados à temporada de jogos. À espera do pontapé inicial, 50% deste grupo planejam comprar TV ou celular. E pensando no churrasco para comemorar os gols do Brasil, 25% estão de olho nas camisas da seleção e 18%, nas cervejas.

Segundo o especialista em comunicação e negócios digitais Rodrigo Martinez, o Brasil ocupa a décima posição no ranking de crescimento de vendas no e-commerce no mundo — 17,2% de crescimento, enquanto os demais países registram média de 9,7%. Para Martinez, “a consolidação da data ganha destaque até mesmo nas lojas físicas, pois em um estudo apontado pela PwC, coloca que a preocupação com o prazo de entrega do produto é de 50% — nas lojas on-line". "Nas lojas físicas, o consumidor em algumas oportunidades, além de economizar, já sai com o produto na hora.”

O estudante Allan Rocha, de 26 anos, costuma aproveitar as promoções da Black Friday. Este ano, seu objetivo é comprar um smartphone. Contudo, ele também pretende aproveitar outras ofertas. "Para usufruir melhor as promoções, eu faço uma pesquisa meses antes de a Black Friday começar — em sites de descontos e de comparação de preços — e, sempre antes de comprar, verifico se o site é verdadeiro", explica Rocha.

Como evitar golpes

Com a chegada da Black Friday o consumidor deve ficar bem atento na hora de aproveitar as promoções. Para não cair em armadilhas, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) ressalta que o cliente deve saber a média de preço do produto que deseja, para avaliar se a oferta é realmente vantajosa na data.

"É muito comum nessa época dizer que os preços anunciados são mais baratos. Mas, na verdade, as lojas aumentam o preço e depois dão descontos. Isso é propaganda enganosa, é uma prática abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor", afirma o especialista em áreas de regulação Jean Marc Sasson.

Segundo a Proteste, para evitar cair em golpes, é necessário ficar atento e desconfiar de ofertas mirabolantes. "Caso tenha recebido anúncios por e-mail ou visto em redes sociais, é recomendável tirar um print da tela e conferir se a oferta é verdadeira, visitando o site oficial da loja ou indo presencialmente até o ponto de venda. O consumidor não deve clicar no anúncio antes de checá-lo, muito menos preencher cadastros e fornecer dados pessoais, como números de documentos e dados bancários", alerta o especialista da Proteste Daniel Alves de Barros.

Se o consumidor sofreu um golpe, no caso de lojas físicas, antes da compra, é importante conhecer a política de trocas da empresa ou de devolução de mercadorias. Caso não haja consenso sobre a devolução do produto ou do valor da compra, é recomendável buscar ajuda junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Já as lojas on-line garantem o direito de arrependimento, que prevê a devolução da compra em até sete dias após a entrega. Se o consumidor tiver fornecido dados pessoais a sites falsos, deverá fazer um print da tela e registrar boletim de ocorrência para garantir a sua defesa em caso de uso indevido do seu CPF. Caso tenha informado dados de cartão de crédito, deverá acionar o banco e solicitar o cancelamento.

Black Friday: dos EUA ao Brasil

Criada pelo comércio norte-americano, o principal objetivo da data é escoar o estoque de produtos parados e inaugurar o calendário de vendas para as festividades de fim de ano. Embora tenha ganhado popularidade na década de 1990, foi somente no início dos anos 2000 que se tornou o principal dia de compras dos Estados Unidos.

Não demorou muito para que a data fosse reproduzida pelo comércio do mundo todo. No Brasil, a Black Friday começou em 2010, comandada pelo comércio eletrônico.

