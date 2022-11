Com o Recupera IPVA, contribuintes conseguem desconto na quitação dos débitos - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Com o Recupera IPVA, contribuintes conseguem desconto na quitação dos débitosDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 04/11/2022 13:31

Contribuintes interessados em aderir ao programa Recupera IPVA, lançado em junho pelo Governo do Estado, terão a oportunidade de aproveitar as condições especiais de pagamento e ainda contar com a orientação especializada de servidores em caso de dúvidas. Na terça-feira, 8, será realizado o Mutirão do Recupera IPVA na sede da Secretaria de Estado de Fazenda, na Avenida Presidente Vargas, 670, 2º andar, Centro. O atendimento acontecerá das 9h às 17h, com distribuição de senhas até as 16h.



"O IPVA é uma importante fonte de receita para o Estado, pois contribui para a realização de políticas públicas e também para reforçar os cofres dos municípios, que têm direito a 50% do valor do tributo. Já tivemos mais de 15 mil adesões e, com esse mutirão, esperamos aumentar ainda mais o interesse dos contribuintes em aderir ao programa e quitar seus débitos", disse o governador Cláudio Castro.



O Recupera IPVA permite parcelar dívidas com o imposto, geradas até 30 de novembro de 2020, em até 24 parcelas, com descontos em juros e multas que podem chegar a 90%. Quanto menor o número de prestações, maior o abatimento.



"Para aderir ao programa, o contribuinte precisa ter um certificado digital ou cadastro no sistema Gov.br, do Governo Federal", explicou o secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo.



Quem aderir ao parcelamento terá que abrir mão de eventuais processos administrativos e judiciais contestando o débito. O valor total da dívida de IPVA abrangida pelo programa é de cerca de R$ 520 milhões, concentrada principalmente na capital e nas cidades de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Niterói.



Mutirão do Recupera IPVA



Dia 8 (terça-feira);

Horário: das 9h às 17h (distribuição de senhas até as 16h);

Local: Avenida Presidente Vargas, 670, 2º andar, Centro.