Lojistas acreditam que eletrodomésticos e smartphones serão os destaques nas vendas da Black Friday - Reprodução/Internet

Publicado 10/11/2022 11:47

Pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro – SindilojasRio mostra que 95% das lojas físicas que pretendem participar da Black Friday, 15% mais do que o registrado no ano passado. Mais de 88% dos 350 lojistas entrevistados acreditam que a promoção possa incrementar as vendas em até 8%, com oferecimento de descontos entre 30% a 50%.



Os números revelam que a Black Friday deixou de ser restrita ao e-commerce e também foi adotada pelas lojas físicas — tanto de rua como de shopping. Os lojistas acreditam que eletrodomésticos, eletrônicos/informática, smartfones, moda, calçados — especialmente tênis — e artigos para casa e decoração serão os produtos mais procurados.



Segundo a pesquisa, os lojistas também estimam que gasto por pessoa deve ficar entre R$ 150 e R$ 350. Como forma de pagamento, os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado, seguido do cartão de débito, PIX e dinheiro.



De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, o resultado das vendas de alguns produtos da promoção no ano passado igualou-se em vários casos ao movimento do Natal. Gonçalves destaca antecipação da data também é uma forma de atrair clientes em tempos de crise:

"Em uma época de dificuldade para o comércio a Black Friday pode representar uma boa ferramenta de marketing e uma excelente oportunidade para oferecer promoções. Mas, devido à proximidade com o Natal, há um certo risco de afetar as vendas de fim de ano, de tal modo que os descontos estimulem os consumidores a anteciparem suas compras das festas natalinas. Caberá a cada lojista avaliar e dosar os preços promocionais, dependendo do seu segmento e do seu público-alvo, de forma a obter bons resultados, sem prejudicar o movimento nas lojas no período natalino."