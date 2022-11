Gleisi Hoffmann acredita que governo eleito deva apresentar um novo nome para concorrer à vaga - Divulgação

Publicado 12/11/2022 08:49

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse nesta sexta, 11, que Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deveria adiar as eleições para a presidência da instituição, marcadas para o próximo dia 20, para que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pudesse apresentar um novo nome para concorrer à vaga.

"Nós não adiantamos (nenhum nome de candidato), mas eu acharia de bom tom eles adiarem. Nós temos um governo que foi eleito agora. Não tem por que não esperar a posse do governo para poder fazer a indicação", comentou Gleisi, ao ser questionada sobre o assunto.

Reportagem da emissora CNN mostrou que o ex-ministro Guido Mantega, que passou a compor o governo de transição de Lula, enviou uma carta a representantes dos governos americano, chileno e colombiano pedindo para adiar a eleição para a presidência do BID.

O Brasil foi o primeiro a apresentar um candidato oficial à corrida pela liderança do BID. Há cerca de duas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, responsável pela indicação, oficializou o nome do então diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Hemisfério Ocidental, Ilan Goldfajn.

O prazo para a apresentação de candidatos terminou ontem às 23h59 pelo horário de Washington DC, ou seja, 1h59 deste sábado no Brasil. Ainda pelo calendário, a sabatina dos indicados está prevista para amanhã.