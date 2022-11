Uber Prioridade será limitado para corridas com até 10 km - Divulgação

Publicado 15/11/2022 10:50

A Uber lançou nesta segunda-feira, 14, no Rio de Janeiro viagens com o "Uber Prioridade". A nova modalidade da plataforma oferece a possibilidade de embarques mais rápidos para os usuários e, para os motoristas parceiros, mais uma oportunidade de ganho.

O Uber Prioridade consiste em priorizar o embarque do passageiro, fazendo com que ele tenha um tempo de espera menor. O valor das viagens será um pouco maior do que as do UberX e, por enquanto, o novo produto será limitado a momentos de maior demanda para viagens com até 10 Km de distância.



Para solicitar uma viagem com a nova função, basta acessar o aplicativo da Uber, digitar os locais de início e destino da viagem e escolher a opção Prioridade. O horário de funcionamento não é fixo, acompanha a dinâmica de movimentação da cidade.