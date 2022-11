Técnicos do projeto "ANS com Você" estarão fazendoo atendimento durante dois dias - Divulgação

Publicado 17/11/2022 11:00 | Atualizado 17/11/2022 11:26

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está realizando nesta quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro uma ação para esclarecer dúvidas dos consumidores sobre planos de saúde. Os técnicos do projeto "ANS com Você" estarão, durante dois dias, em um estande no Barra Shopping, das 10h às 22h explicando sobre o setor de planos de saúde, cobertura assistencial, carência e distribuindo cartilhas.

A inciativa, que tem como objetivo aproximar a reguladora dos consumidores, conta uma série de eventos nas 12 cidades onde a agência tem núcleos de atendimento presencial, nas cinco regiões do Brasil. Cada localidade receberá o projeto durante dois dias.



De acordo com a diretora de Fiscalização da Agência, Eliane Medeiro, a proposta é da ação é “ir até o público, chegar mais perto dos consumidores e esclarecer o papel da ANS, o trabalho que fazemos na intermediação de conflitos entre os usuários de planos de saúde e as operadoras, e esclarecer dúvidas sobre temas como cobertura assistencial, carência, reajuste”.

Já o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, explica que essa iniciativa busca ampliar o conhecimento da população sobre a saúde suplementar: "Queremos que o consumidor tenha cada vez mais acesso a informações, que entenda as regras do setor e conheça seus direitos e deveres. Só assim ele vai poder tomar decisões de forma consciente sobre contratação, manutenção ou troca do seu plano de saúde".

A organização da ação ainda esclarece que não será possível registrar reclamações nos estandes. A opção só poderá ser realizada pelo canal de atendimento gratuito, o Disque ANS: 0800 701 9656; pelo formulário eletrônico "Fale Conosco"; ou pela Central de atendimento a deficientes auditivos: 0800 021 2105.