Concurso do IBGE: último dia para tentar vagas em 7 estados e DF - Divulgação

Concurso do IBGE: último dia para tentar vagas em 7 estados e DFDivulgação

Publicado 18/11/2022 13:12 | Atualizado 18/11/2022 13:17

O prazo de inscrições para o concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) termina nesta sexta-feira (18), às 17h, após ter sido prorrogado. Ao todo, são 158 vagas disponíveis .



Os cargos disponíveis são: agente de pesquisas e mapeamento (154 postos) e supervisor de coleta e qualidade (4), e os salários são de R$ 1.387,50 e R$ 3.100. Ambos cobram ensino médio e têm regime de trabalho de 40 horas semanais.

O papel dos agentes é visitar os domicílios e entrevistá-los para a pesquisa. Já os supervisores devem organizar os planejamentos do instituto, administrar os dados coletados e fazer o controle de produção e qualidade das informações coletadas.



Os cargos disponibilizados pelo concurso do IBGE estão no Distrito Federal e em mais 7 estados: Amazonas, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



O contrato previsto tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação. Confira os benefícios:





auxílio- alimentação;

auxílio-transporte;

auxílio pré-escolar;

férias proporcionais;

13º salário proporcional.