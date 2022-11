Mutirão em Nova Iguaçu agiliza a entrega do cartão do SuperaRJ aos beneficiários do programa social - Divulgação

Mutirão em Nova Iguaçu agiliza a entrega do cartão do SuperaRJ aos beneficiários do programa socialDivulgação

Publicado 22/11/2022 11:09 | Atualizado 22/11/2022 11:10

O mutirão para a entrega do cartão do SuperaRJ, do Governo do Estado, em Nova Iguaçu, acontece até sábado, 26. Para conferir se o cidadão está entre os beneficiários que estarão com o cartão disponível é necessário acessar acessar o site do programa social

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu, tem o objetivo de agilizar a entrega dos cartões para os beneficiários locais. O atendimento será na Praça Santos Dumont, no Centro, das 9h às 16h, até sábado.

Todos os cartões do SuperaRj possuem duplo bloqueio de segurança. E só são liberados, pela central do Programa, cinco dias uteis após a sua retirada.