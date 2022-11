Saque-Aniversário FGTS - Reprodução

Saque-Aniversário FGTSReprodução

Publicado 22/11/2022 16:16 | Atualizado 22/11/2022 16:20

O Assaí Atacadista oferece a partir de novembro, a antecipação do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em parceria com a financeira Itaú Consignados, a modalidade de crédito possibilita o resgate de até sete parcelas do benefício de uma única vez.



Para realizar a antecipação do saque, o solicitante precisa ter mais de 18 anos, ser optante pelo Saque-Aniversário FGTS na plataforma da Caixa Econômica Federal, possuir pelo menos R$ 200 retidos pelo fundo e estar com o CPF em situação regular na Receita Federal.

“Esta é uma forma de crédito rápido e de fácil contratação, além de ser uma oportunidade para investir nos negócios, aumentar os estoques para as vendas no Campeonato Mundial de Futebol, Black Friday e Natal, e assim contribuir com o desenvolvimento de pequenos empreendedores e comerciantes do ramo alimentício. Além disso, também pode ser uma forma dos consumidores finais conseguirem ter um respiro em seu orçamento para este fim de ano, sem comprometer a renda”, avalia Raphael Borges, Gerente Nacional de Produtos e Serviços Financeiros.

Os interessados em aderir à iniciativa poderão fazer a contratação no Núcleo de Atendimento ao Cliente que ficam na entrada das mais de 240 lojas do Assaí em todo o Brasil.

Além das parcelas, a modalidade de crédito também libera uma porcentagem de acordo com o total disponível em conta em uma parcela adicional, conforme a tabela abaixo: