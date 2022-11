Fachada da Prefeitura do Rio de Janeiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 25/11/2022 12:28 | Atualizado 25/11/2022 12:55

A Prefeitura do Rio divulgou, nesta sexta-feira, 25, que vai pagar um vale de Natal no valor de R$ 200 a 164 mil servidores ativos e inativos. O benefício será pago no dia 20 de dezembro. De acordo com a administração municipal, o repasse total será de aproximadamente R$ 33 milhões neste ano.

Para receber o vale, é necessário que o servidor tenha um salário bruto máximo de até R$ 8.484. "Para fins de verificação da remuneração descrita, será utilizada a folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2022", afirmou a publicação no Diário Oficial.

O pagamento será feito de duas formas aos servidores ativos: pelo vale alimentação ou refeição. Para os aqueles que optarem pelo vale alimentação, será adicionado um crédito nos próprios cartões que já possuem. Já os que escolherem o vale refeição, receberão um cartão avulso.

Para os servidores inativos, a gratificação será realizada em folha suplementar a ser processada pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO).

Mirla Martins, guarda municipal, disse que acha o vale natal "muito bom". "É uma forma de pensar no funcionário. O vale vai ajudar a incrementar a ceia, a garantir o chester, e quem sabe até o bacalhau", comentou. "No governo do Crivella ficamos 4 anos sem receber nada. Tínhamos direito a algumas coisas e ele não deu nada, inclusive, tirou. Ai vem o Paes e dá esse benefício, temos que agradecer", completou.

Na gestão de Marcelo Crivella, o benefício natalino havia sido interrompido, mas voltou no ano passado, com Eduardo Paes no comando da prefeitura.