Empresas de água e luz participarão do Feirão Limpa Nome SerasaInternet/Reprodução

Publicado 25/11/2022 16:54

Com a presença de quatro empresas públicas pela primeira vez, a Serasa projeta realizar no Rio de Janeiro o maior Feirão Limpa Nome presencial de sua história. O Feirão Limpa Nome oferece 250 milhões de ofertas, já beneficiou mais 2 milhões de brasileiros e vem batendo recordes de negociação no país desde o início do mês. Além disso, a partir de terça-feira, 29, no Rio, disponibiliza também guichês para pagamento de contas básicas de água e luz dos consumidores da Light, Ampla, Aegea e Iguá.



“Estamos reforçando nossa habitual estrutura de atendimento para abrigar na Cinelândia também os clientes destas quatro gigantes do setor de contas básicas”, explica Matheus Moura, Diretor da Serasa. “A procura pelo atendimento presencial no Rio tende a ser muito maior do que o forte movimento que vem sendo registrado em outras capitais do país”, analisa o executivo.



De acordo com condições estabelecidas pelas próprias companhias, os clientes da Light poderão usufruir de descontos que chegam a 90% e parcelamentos de até 24 vezes, a Iguá anuncia descontos de até 35% e parcelamento em até 24 vezes, a Ampla descontos de até 30% e parcelamento em até 12 vezes e a Aegea parcelamento em até 48 vezes.



Descontos e pagamento por Pix são novidades



Com o dobro de parceiros de 2021, o mutirão de negociação deste ano conta com o dobro de empresas do ano passado, são 267 companhias de diversos segmentos, como bancos, companhias de telefonia, varejistas, universidades e outros que oferecem descontos de até 99% até o dia 5 de dezembro.

Essa edição traz uma série de novidades como a possibilidade do pagamento via Pix e da baixa da negativação instantânea. “Esse é um grande atrativo para os consumidores que esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento”, explica Matheus Moura. “O pagamento do 13º salário, o recorde de parceiros e os descontos altos vão ajudar os brasileiros a começarem o novo ano com nome limpo e crédito no mercado”, complementa.



Negociações



O Feirão Serasa Limpa Nome de 2022 já disponibilizou R$ 8 bilhões em descontos para mais de 2 milhões de consumidores, que renegociaram mais de 3,3 milhões de dívidas. Somente no Estado do Rio de Janeiro já foram concedidos R$ 1 bilhão em descontos para mais de 327 mil de consumidores e mais de 360 mil acordos fechados.



Inadimplência bate novo recorde



Pelo nono mês consecutivo a inadimplência aumentou no país, chegando em setembro à marca de 68,39 milhões de pessoas com o nome negativado, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. A soma de todas as dívidas passou de R$ 295 bilhões, um valor equivalente ao PIB do Estado da Bahia. O valor médio da dívida de cada inadimplente está em R$ 4.324,42, quase três salários-mínimos.