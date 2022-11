Diretor de Travel Supplier da Hurb - Paulo Pimentel - Hurb

Diretor de Travel Supplier da Hurb - Paulo Pimentel

Publicado 27/11/2022 05:00

O fim de ano é um dos momentos mais esperados pelos brasileiros. O período é marcado pelas férias das empresas, datas comemorativas e a ansiedade para descansar e definir um local de viagem. Afinal, não há sensação melhor do que conhecer lugares, explorar outras culturas e vivenciar experiências memoráveis.

Entretanto, o período marca o início da “alta temporada”, quando a procura é muito maior que a oferta. Então destinos tradicionais lotam rapidamente. Há dificuldade para conseguir hospedagem ou então se paga mais caro para viajar. Para que isso não aconteça e a viagem de férias seja inesquecível, uma coisa não pode faltar: o planejamento. Com ele, é possível aproveitar mais, gastar menos e se livrar de possíveis aborrecimentos.



Para que a viagem seja livre de aborrecimentos, alguns fatores merecem atenção. Confira as dicas de O DIA. Veja as melhores alternativas para fazer uma viagem segura e econômica.

Definia o destino e os objetivos:



O primeiro passo é definir qual o objetivo e para onde será a viagem. Para isso, algumas questões devem ser respondidas: Qual tipo de viagem você deseja fazer? Que destinos valem o investimento? A preferência é por um local de praia ou montanha?



Além de definir o clima, pesquisar que tipo de cultura deseja conhecer é muito importante. Atividades culturais podem fazer parte do roteiro. Nesse caso, cidades históricas são a melhor opção. Além disso, o turista deve levar em conta se quer apenas descansar ou curtir as opções de lazer do destino. Isso evita que uma pessoa que deseja diversão e agitação escolhe um destino sem, por exemplo, vida noturna.



O diretor de Travel Supplier da Hurb, maior agência de viagens on-line sediada no Brasil, Paulo Pimentel, destaca a importância de avaliar com cuidado o que se pretende fazer na viagem.

“Então a primeira dica é definir qual tipo de clima ou de objetivo você quer para sua viagem, né? Qual é o interesse da sua viagem? Uma vez que você tenha interesse. Então quando você escolhe praia e sol, por exemplo, você vai deixar outros destinos de Neve que não são praia e sol. Então quando você tem um destino você começa a limitar.” explica.



Duração e companhia



O segundo passo é definir a duração. Escolher a data da viagem é essencial. Estabelecer a duração do passeio permite calcular o valor que será gasto. As férias de verão são propícias para destinos de praia. As viagens de férias costumam acontecer em períodos de alta temporada, época em que os preços das viagens, passagens, hospedagens e pacotes turísticos são mais elevados.

Já na baixa temporada, os preços podem cair em até 50% em alguns casos, o que pode ser mais atrativo, sobretudo para quem vai fazer viagem com toda a família. A depender do local escolhido, até as filas das atrações são menores, o que permite aproveitar mais.



A gerente exclusiva de vendas da CVC, maior operadora de turismo no Brasil, Viviane Piovarcsik, afirma que o período escolhido influencia na hora de um planejamento, principalmente quando se trata de altas temporadas.

Viviane Piovarcsik - Gerente exclusiva de vendas da CVC CVC

“São muitas as variáveis que vão impactar no valor final, começando, por exemplo, pelo período escolhido. Alguns meses, como férias de janeiro e julho, são de alta temporada e os preços tendem a ser mais altos.” confirma a gerente.

Expectativas



Ao definir o local de destino, duração da viagem, é importante pensar no que se deseja.



Então, quais são as atividades que você deseja fazer? Uma pessoa que vem pro Rio de Janeiro, por exemplo, pretende ir ao Corcovado, ao bondinho do Pão de Açúcar, ver o pôr do sol no Arpoador, ir ao parque Lage tomar um café da manhã. Então quais são as expectativas que você tem de atividade no destino? Paulo Pimentel afirma que esse processo se chama “Seleção de viagem’’ e é essencial para o roteiro do sonhos.

“Eu chamo isso de seleção de viagem né? Você consegue encontrar o seu destino dourado. Fazer essa seleção criteriosa, olhando qual o interesse, qual o tempo que você quer visitar, se é mais de um destino e quantidade de pessoas que vão com você a atividades, isso vai fazer com que você encontre destinos ou viagens que sejam muito mais adequados ao seu perfil. Então isso eu diria que seria o primeiro passo para você poder selecionar bem uma viagem”, explica Pimentel.



Com uma seleção de viagem pré-estabelecida e planejada, outro fator que deve-se estar atento é o da programação financeira. Para isso, o turista deve avaliar os custos envolvidos, tendo em vista alguns fatores primordiais que farão o roteiro caber no bolso.



Antecedência



Durante o período de final de ano, muitas promoções e descontos são oferecidos para as datas comemorativas com promoções em muitas sites e agências de viagem. O ideal é pesquisar preços dos pacotes, analisando quais oferecem maiores descontos. Quanto maior a antecedência da compra, aumentam as possibilidades de preços menores.



O diretor da Hurb explica que o que influencia o preço de uma viagem é a relação entre a procura e a oferta de pacotes.



“Quanto mais antecedência, mais chance você tem de economizar. Porque você é o primeiro a chegar, é o primeiro a pegar nos lugares. O que influencia o preço de uma viagem é a oferta e a escassez, né? Dependendo do transporte do modal que você escolha, se ele é aquático, terrestre ou aéreo, você vai estar sujeito a capacidade do navio, capacidade do avião, a capacidade do ônibus e a oferta das linhas do lugar que você mora. Conforme os lugares vão esgotando a tendência é que o preço vai aumentando. Então a minha recomendação principal para você obter o lugar é comprar com antecedência.” destaca.



Viviane Piovarcsik acrescenta e afirma a importância da compra com antecedência, para conseguir preços que caibam no orçamento.



“O planejamento com a maior antecedência possível é uma das principais alternativas para se planejar financeiramente, saber os gastos e ir adequando qualquer necessidade de acordo com o orçamento disponível”, reforça.

Pimentel lembra que o parcelamento dos pacotes facilita a vida de q ainda afirma que as parcelas podem ser uma ajuda na hora de pagar mais barato.



“Como é que você faz para poder potencializar os preços? Parcelar em várias vezes. Isto porque se você tem um preço e o preço dele não muda. Se você parcelar em muitas vezes uma viagem que você pagaria à vista, em 30 vezes vai ser praticamente o mesmo valor. Então o parcelamento torna a viagem mais barata”, lembra Paulo.

Milhas



Nos últimos 12 meses, as passagens aéreas tiveram aumento de 50,11% no acumulado. Isso fez com que pacotes turísticos tivessem um reajuste de 17% no mesmo período. É o que apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em novembro.



Em meio à alta geral dos preços, utilizar o sistema de milhagem pode ser a solução para viabilizar aquela viagem planejada. As milhas aéreas são uma retribuição concedida pelas companhias aos clientes. Ao se cadastrar em um programa de milhas, o usuário passa a ser bonificado cada vez que voa pela empresa. Trata-se de um incentivo para que utilize a mesma companhia a cada vez que for viajar.



Fatores como distância percorrida, classe da cabine e valor da tarifa influenciam no número de milhas que serão recebidas pelo cliente. Ao acumulá-las, descontos nas passagens ou, em determinados casos, até mesmo o valor integral do bilhete aéreo, podem ser um dos benefícios. A adesão a um programa de milhas é gratuita, basta entrar no site da companhia aérea e realizar o cadastro.



Para os que conhecem as técnicas de uso desta ferramenta, como a turismóloga e especialista em milhas Marianna Teles, viajar o mundo usando esses programas é relativamente fácil.



Marianna Teles - Turismóloga e especialista em milhas Marianna Teles

“Viajar com frequência não é questão de ter muito dinheiro, é questão de estratégia e planejamento. Procurar novas estratégias e formas de viajar é uma necessidade para quem quer viajar e tem o orçamento apertado. E foi assim que eu descobri a maior oportunidade de viajar barato: as milhas aéreas”, conta Marianna.

Segundo a especialista, tanto a passagem aérea quanto a hospedagem podem ser ofertadas de forma praticamente gratuita mesmo em destinos caros.



“Muitas pessoas não se atentam ao fato de que pontos e milhas são um tipo de moeda virtual, moeda essa que pode ser trocada por exemplo por passagens aéreas e hospedagem”, ressalta.



A especialista lembra que o consumidor deve ficar atento às bonificações oferecidas por cartões de crédito. Elas podem ser trocadas por produtos ou serviços diversos ou transferidas para companhias aéreas para que virem milhas. A utilização do cartão de crédito e a compra de passagens aéreas são as formas mais conhecidas de acumular milhas.



Sérgio Motta, professor universitário e usuário de milhas, afirma que elas foram cruciais para ele realizar algumas viagens. Ele passou a utilizar o cartão de crédito em grande parte de suas compras, com o objetivo de acumular milhagem.



“Eu pagava tudo no cartão. Então comprava um refrigerante no cartão, né? Para poder ir somando isso e fazendo esse acúmulo. Eu sempre usei muito cartão. A quantidade de milhas acumuladas propicia pagar a passagem inteira só com milhas, em vez de dinheiro”, explica.

Como acumular



Para juntar uma significativa quantidade de pontos no período de 12 meses e conseguir realizar viagens praticamente de graça, pelo menos uma vez por ano, a especialista Marianna Teles deu algumas dicas de como utilizar programas de fidelidade e milhas a seu favor.



“Primeiramente, verifique se você já está cadastrado no programa de fidelidade do seu cartão de crédito. Se não estiver, faça o seu cadastro. A ideia é que você concentre todas as suas compras, das menores até as maiores, no cartão de crédito. Para ganhar ainda mais pontos, procure pagar suas contas de luz, gás e telefone também pelo cartão utilizando aplicativos de pagamento. É importante também entender qual é a taxa de acúmulo de pontos do seu cartão. Ou seja, quantos pontos você junta a cada real ou dólar gasto. Assim, você consegue fazer uma estimativa dos pontos que conseguirá acumular em média todos os meses”. aconselha.



Em vez de acumular em um programa de fidelidade de companhia aérea, existem também o acúmulo através de programas de fidelidade bancário que tenham parceria com diferentes cias aéreas.



“Fazendo isso, você tem duas vantagens: a primeira é escolher para qual companhia aérea vai transferir os pontos quando decidir para onde deseja viajar e a segunda vantagem é multiplicar os pontos em promoções de transferência que acontecem em determinadas épocas. Dessa forma seus pontos podem te render o dobro da quantidade original”, diz a especialista.



Segundo a turismóloga, acumular milhas de maneira estratégica e utilizando mais de uma forma de acúmulo é o que constitui o segredo para viagens baratas.



“Viajar é vida! E se utilizamos as milhas aéreas para viajar mais barato e assim conseguir viajar mais vezes ao ano, melhor ainda! Esse é o caminho para uma vida cheia de bons momentos e aventuras pelo mundo”, frisa Marianna.



As milhas se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas em meios às formas de viajar atualmente e cada vez mais chama atenção de novos adeptos. O consultor de vendas Matheus Manes é um dos que viram sua vida transformada através das milhas e afirma que é um caminho sem volta.



“Eu particularmente sou fã das milhas. Depois que você aprende como funcionam essas coisas, vê que realmente valem muito a pena. Eu já viajei quase de graça, de graça. As milhas são maravilhosas, é um caminho sem volta”, avalia Manes.



Internet como aliada

A internet é uma alternativa muito usada para planejar viagens. Entretanto há sempre o risco de golpes. O período de final de ano é marcado por diversas promoções e descontos em passagens e estadia. Ficar atento é necessário. Alguns cuidados devem ser tomados na hora de fazer a compra.

Ao encontrar uma oferta muita atrativa, confira os dados comerciais da empresa. Os canais de venda virtuais são obrigados a fornecer informações como razão social, endereço, telefone e CNPJ, de preferência, em sua página principal. Desconfie de sites que não seguem essa regra.



O diretor da Hurb Paulo Pimentel faz um alerta a respeito empresas enganosas e da necessidade da pesquisa antes de encaminhar uma compra.



“Entender se a empresa que ele está comprando existe é o primeiro ponto. Vejo casos de pessoas que estavam comprando viagem e a empresa não existia. O mundo digital tem isso, né? Então é importante saber quem é a empresa. Há quanto tempo ela existe, procurar pessoas que já viajaram com ela”, alerta.

É importante consultar os órgãos de proteção ao consumidor e sites como o Reclame Aqui. O Procon, por exemplo, mantém uma lista das empresas que recomenda evitar.



As redes sociais também são ótimas ferramentas para descobrir se há reclamações e conhecer a opinião de outros consumidores. Além disso, ainda é possível ver se a empresa responde aos comentários deixados pelo público e se resolve os problemas relatados.



Pimentel lembra que a reputação não deve vir somente desses comentários, mas também daquelas empresas parceiras.



“A reputação pra mim ela não vem só pelo comentário de quem viaja, mas principalmente por quem suporta essa estrutura de viagem, que são os hoteleiros, por exemplo. Não adianta muito eu ter um review positivo para caramba e os prestadores de serviço inteiro dizerem que eu não sou ninguém. Então eu acho que olhar o mercado, entender como é que tá o posicionamento dela dentro do mercado, como é que o mercado a enxerga. Essa empresa é muito importante? São coisas que devem ser vistas”, frisa o diretor.



Cheque as certificações digitais para evitar fraudes. As lojas virtuais que se preocupam com a segurança de seus clientes buscam obter selos de segurança e certificações digitais que protegem os dados fornecidos pelos clientes. Confira se a página inicial apresenta essa informação.

Além disso, é importante checar os credenciamentos da empresa junto aos órgãos públicos da área de turismo.

“Quais são as certificações, credenciamentos que permitem essa empresa ser uma empresa séria? É uma empresa que tem tem o Cadastur, tem CNPJ. Assim você olha que é uma empresa estruturada. Tem o certificado do Ministério de Turismo, tem o Iata, que é o organismo mundial de missão de passagem aérea onde você tem autorização para investir no aéreo. Então tem uma série de coisas que credenciam você a ser uma empresa estabelecida no mercado de viagem, Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas compram e a empresa nem existe, o endereço que tá lá não existe", reitera Pimentel.

* Estagiária sob a supervisão de Marlucio Luna