Guia de pagamento do IPTU em atraso terá formato de carta com uma única folha, com vencimento para 9 de dezembro - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 28/11/2022 14:09

Rio - Contribuintes da capital do Rio de Janeiro com cotas pendentes do IPTU 2022 têm mais uma oportunidade de quitar a dívida em dezembro e virar o ano com a conta em dia. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento informou nesta segunda-feira, 28, o envio de uma nova guia de pagamento do IPTU, em formato de carta com uma única folha, com vencimento para 9 de dezembro.

Além da opção de pagamento da guia em formato físico é possível emitir a qualquer momento os boletos para pagamento do IPTU pelo Portal Carioca Digital ( https://home.carioca.rio/ ) ou pelo APP Carioca Digital.

A Fazenda alerta os cariocas para a quitação do imposto ainda neste ano para evitar o acréscimo da atualização dos valores para o próximo ano devidos pelo IPCA-E, além da incidência da mora. Os contribuintes com guias a vencer em 2023 também receberão a carta com a chance de antecipar o pagamento sem a atualização do valor.



Passo a passo do pagamento pelo Portal Carioca Digital:



1 – Acesse o portal https://home.carioca.rio/

2 – Role a tela para baixo e clique no botão IPTU 2022

3 – Insira seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU

4 – Selecione o exercício 2022

5 – Clique em prosseguir

6 – Selecione a parcela desejada

7 – Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto

8 – Agora é só clicar e o boleto será emitido