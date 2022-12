Os jovens André Pires, 24 anos, Gabriel Ramos, 23 anos, e Gabriel Mussoi, 21 anos, fundaram a Bossa Consultórios, empreendimento no ramo da saúde - Divulgação

Os jovens André Pires, 24 anos, Gabriel Ramos, 23 anos, e Gabriel Mussoi, 21 anos, fundaram a Bossa Consultórios, empreendimento no ramo da saúdeDivulgação

Publicado 05/12/2022 05:00

Rio - Boa parte dos empreendedores do estado do Rio de Janeiro é formada por jovens. Segundo dados levantados pelo Sebrae Rio com base nas informações disponibilizadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), cerca de 63% deles têm até 34 anos e abriram o próprio negócio há dois anos ou mais. Além disso, 72% não têm CNPJ, contra 28% que possuem o registro de pessoa jurídica, e 93% trabalham por conta própria, ou seja, não possuem empregados.

O levantamento também constatou que 2% investem na agropecuária, 11% em alojamento e alimentação, 17% em comércio, 11% construção, 6% educação e saúde e 5% na indústria. Quanto à escolaridade, 14% tem ensino fundamental (completo e incompleto), 60% tem ensino médio (completo e incompleto) e 26% têm superior (incompleto ou mais).

Para o consultor de empreendedorismo e especialista em Marketing e Vendas Augusto Cesar Vieira, vários fatores podem levar um jovem a empreender.

"O que motiva essa escolha pode variar dentro do perfil de cada um. Entre as razões, temos a liberdade em poder fazer os próprios horários, o propósito de criar algo em que acredita e que pode mudar a vida das pessoas, a possibilidade de ganhos maiores do que empregos formais e a necessidade por si só, em que muitos jovens vêem o empreendedorismo como uma forma de sobreviver no mercado de trabalho tão competitivo", aponta.

A empreendedora Kamila Carvalho, 31 anos, cujo um dos motivos que a levaram empreender foi a "dificuldade de conseguir um emprego na área em que ama e concilia-lo com sua vida Arquivo pessoal No caso da empreendedora Kamila Carvalho, 31 anos, um dos motivos que a levaram empreender foi a "dificuldade de conseguir um emprego na área em que ama e conciliá-lo com sua vida, projetos, futuro e ainda organizar o financeiro".

"Decidi que tentaria fazer por mim e juntei a minha paixão com meu ganha pão", conta ela, que fundou a loja Sete Pecados, em que a marca traz a ideia de que "pecar" no mundo da moda é legal, pois tira a mulher de uma caixinha e abre os horizontes para novas formas de vestir.

Desafios

Apesar de ser vista como uma alternativa para ter maiores ganhos, de mais flexibilidade de horários ou ainda ser iniciado por pura necessidade, a caminhada de quem decide abrir o próprio negócio não é um mar de rosas e pode ter seus percalços. O especialista em empreendedorismo e negócios Vitor Mattoso destaca as adversidades que podem surgir. Segundo ele, há três estágios de desafios.

"No início, é lidar com a desconfiança e até mesmo rejeição por parte daqueles que o jovem espera apoio; família e amigos costumam torcer o nariz quando surge uma nova ideia. Depois, vem o processo de expansão, no qual muitas vezes é preciso desapegar da ideia inicial e aceitar ajuda de especialistas muitas vezes desconhecidos. Por último, temos a manutenção do negócio, quando o jovem empreendedor conseguiu sobreviver a todas as outras etapas, somado a isso os desafios de abrir e manter um negócio bem estruturado", explica.

O empreendedor Gabriel Mussoi, 21 anos, um dos fundadores da Bossa Consultórios — coworking médica, localizada em Ipanema, que também possui como sócios os administradores André Pires, de 24 anos, e Gabriel Ramos, de 23 anos — endossa como dificuldade na administração de um empreendimento manter longevidade do negócio.

"Quando você empreende é preciso ficar atento ao que está acontecendo no seu negócio, além de ter uma boa percepção sobre mercado. Não dá para ser orgulhoso, nem se fixar em crenças, pois na prática pode ser totalmente diferente do planejado. E se você fica preso em suas crenças, pode ter muitos problemas, muitos prejuízos", aconselha.

Os especialistas também frisam que o caminho é ter os pés no chão e estudar muito sobre o nicho escolhido. "A missão de empreender não é fácil, são muitos desafios diariamente, mas a recompensa é muito satisfatória. A sensação de dever cumprido e de vitória ao ver a sua empresa, a sua ideia, ser valorizada e crescer, é incrível e que esta geração tem priorizado cada vez mais", diz Vieira.

"Hoje é cada vez mais importante estudar bem o assunto que será o foco do empreendimento. A cada dia aumenta o número de empreendedores que entram no mercado, e vemos que os que se destacam e sobrevivem ao processo são aqueles que se dedicaram a entender os detalhes da operação que estão envolvidos. Não ignorar os estudos e se atualizar sobre a área são fundamentais para quem busca o sucesso", conclui Mattoso.

De acordo com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), somente este ano foram abertas 61.173 empresas no Estado do Rio, sendo 5.738 por empreendedores entre 18 e 24 anos.

Cursos de capacitação para empreendedoras





- A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-Rio) está com inscrições abertas para os cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca. São mais de 3.700 vagas para cursos e oficinas para mulheres da cidade do Rio de Janeiro com mais de 16 anos. Aquelas que estiverem interessadas podem se inscrever até o dia 11 de dezembro pela internet e presencialmente nas Casas. Há vagas para cursos como reaproveitamento de alimentos, horta, Cultiva Mulher, nutrição, produção de samba e eventos, percussão, escola de negócios, formalização, precificação, comunicação de vendas para pequenos negócios, boas práticas no serviço de alimentação, gestão de salão de beleza, entre outros. As aulas começam em 9 de janeiro.

- A SPM-Rio, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, também está com inscrições abertas para os cursos da Escola Carioca de Turismo. Serão selecionadas mais de 300 mulheres para cursos de capacitação dentro da área do turismo. As formações terão duração de até um mês e começam ainda em dezembro. As inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, 5, com o preenchimento de formulário on-line