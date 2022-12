Serão 10 navios no total, porém 15 atracações - Divulgação/Pier Mauá

Serão 10 navios no total, porém 15 atracaçõesDivulgação/Pier Mauá

Publicado 05/12/2022 12:42 | Atualizado 05/12/2022 12:59

O Pier Mauá recebe de 04 a 15 de dezembro aproximadamente 65 mil turistas, incluindo os tripulantes das embarcações. No estado do Rio de Janeiro, segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia), o impacto econômico direto e indireto gerado por toda operação pode chegar a mais de R$ 1 bilhão. A movimentação de turistas vindos de fora está em alta nessa temporada.

"Teremos um dezembro bastante movimentado no Rio de Janeiro. Nos primeiros quinze dias do mês o destaque fica por conta da grande quantidade de hóspedes estrangeiros a bordo dos navios que chegam ao Brasil fazendo uma espécie de degustação da cidade nessa escala e muitos deles voltam para estadias mais longas. Afinal, se encantar com o Rio é muito fácil", afirmou o coordenador de operações do Terminal de Cruzeiros do Pier Mauá, Marcello Chagas.

Diversas atracações simultâneas acontecem com dois navios nos dias 06, 07, 09, 12, 14 e três navios no dia 15. Serão 10 navios no total, porém 15 atracações, já que o MSC Seaview, Costa Fortuna, MSC Armonia e MSC Musica atracam mais de uma vez nesse período.



Os destaques dessa quinzena ficam para os navios MSC Seashore e Norwegian Star que chegam pela primeira vez no Pier Mauá nos dias 09 e 11 de dezembro, respectivamente.

O Seashore inaugurou em 2021 é o mais recente lançamento da frota da MSC e é o maior e mais moderno navio de cruzeiro da história a navegar em águas brasileiras. Sua capacidade é para 7.077 pessoas com a tripulação incluída. Já o Norwegian Star fará uma visita a caminho do sul do continente. Serão sete dias começando no Rio de Janeiro, passando por Búzios, Ilha Grande e Santos antes de partir para Uruguai e Buenos Aires. Sua capacidade de passageiros com a tripulação é de 3.458 pessoas.



A temporada de cruzeiros que teve início em outubro desse ano vai até abril de 2023. Serão no total 120 atracações, 37 navios, sendo 26 internacionais e 11 nacionais. Dez deles estão vindo ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Nessa temporada, o Pier Mauá espera receber cerca de 500 mil turistas entre embarques, desembarques e trânsito.



Testagens para Covid-19 no Pier Mauá

Pensando na comodidade e segurança dos passageiros, o Pier Mauá disponibilizou uma operação de testagens para Covid-19 exclusiva em suas instalações. Para melhor planejamento e tranquilidade, as testagens poderão ser adquiridas antecipadamente por um preço diferenciado através das agências de viagens.



Essas medidas adicionais que estão sendo tomadas foram estabelecidas pelas companhias marítimas associadas à CLIA, com base no atual protocolo de saúde e segurança para a temporada 2022/2023 na América do Sul, definido e aprovado pelas autoridades sanitárias e de saúde nacionais.



Confira a programação de dezembro

Dia 04:

Costa Favolosa – chegada - 09h /saída 20h – Vem de Salvador e vai para Santos – capacidade de passageiros + tripulação: 4890



Dia 06:

MSC Seaview – chegada - 08h /saída 18h – Vem de Ilhéus e vai para Ilha Grande - capacidade de passageiros + tripulação: 6842

Costa Fortuna - chegada - 09h /saída 17h – Vem de Salvador e vai para Buenos Aires – capacidade de passageiros + tripulação: 4560



Dia 07:

MSC Musica - chegada - 09h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Ilhabela – capacidade de passageiros + tripulação: 4237

MSC Armonia - chegada - 09h /saída 18h – Vem de Salvador e vai para Santos – capacidade de passageiros + tripulação: 3734



Dia 09:

MSC Seashore - chegada - 09h /saída 18h – Vem de Búzios e vai para Santos – capacidade de passageiros + tripulação: 7077

Ocean Explorer - chegada – 06h30 /saída 22h30 – Vem de - capacidade de passageiros + tripulação: 256



Dia 10:

MSC Seaview - chegada - 08h /saída 18h – Vem de Ilha Grande e vai para Ilhabela – capacidade de passageiros + tripulação: 6842



Dia 11:

Norwegian Star - chegada – 08h /saída 12/12 – 17h – Vem de Recife e vai para Búzios – capacidade de passageiros + tripulação: 3458



Dia 12:

Celebrity Infinity - chegada - 06h /saída 22h – Vem de Búzios e vai para Ilhabela – capacidade de passageiros + tripulação: 3169



Dia 13:

MSC Seaview - chegada - 08h /saída 18h – Vem de Ilhabela e vai para Ilhéus – capacidade de passageiros + tripulação: 6842



Dia 14:

MSC Armonia - chegada - 07h /saída 20h – Vem de Cabo Frio e vai para Ilha Grande – capacidade de passageiros + tripulação: 3734

MSC Musica - chegada - 10h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Ilhabela – capacidade de passageiros + tripulação: 4237



Dia 15:

Costa Fortuna - chegada - 10h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Búzios – capacidade de passageiros + tripulação: 4560

MS Hamburg - chegada - 08h /saída 19h – Vem de Salvador e vai para Tbi – capacidade de passageiros + tripulação: 590