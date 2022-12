Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,26% na semana - Daniel Castelo Branco

Publicado 05/12/2022 16:27

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 estados e no Distrito Federal na última semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas divulgado nesta segunda-feira, 5. Os preços caíram em outros 10 e ficaram estáveis em Minas Gerais e em Roraima. No Amapá, onde o litro ficou em R$ 5,24, não foi possível a comparação visto que não houve apuração de preço na semana anterior.



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,25% na semana em relação à anterior, de R$ 3,86 para R$ 3,85 o litro.



Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,26% na semana, ficando em R$ 3,77 ante R$ 3,78 o litro nos sete dias anteriores.



Tocantins registrou a maior queda porcentual de preços na semana, de 2,07%, de R$ 4,35 para R$ 4,26. Já o Piauí foi o estado com o maior avanço de preços na semana, de 4,56%, de R$ 3,95 para R$ 4,13 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,10 o litro, em Minas Gerais, e o menor preço médio estadual, de R$ 3,53, foi registrado em Sergipe. O preço máximo, de R$ 6,57 o litro, foi verificado em postos do Rio Grande do Sul. E o maior preço médio estadual, de R$ 5,24, foi observado no Amapá.



Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País subiu 6,06%. O estado com maior alta porcentual no período foi Mato Grosso, com 12,16% de aumento no período, de R$ 3,21 para R$ 3,75 o litro. A maior baixa percentual ocorreu em Sergipe (-6,37%), de R$ 3,77 para R$ 3,53.