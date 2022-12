Relator do Orçamento, senador Marcelo Castro - Geraldo Magela/ Agência Senado

Relator do Orçamento, senador Marcelo Castro Geraldo Magela/ Agência Senado

Publicado 05/12/2022 13:49 | Atualizado 05/12/2022 22:38

O relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou nesta segunda-feira, 5, que o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) acordado entre lideranças da Câmara e do Senado não trará indicações de um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. "Continua na PEC dispositivo que permite somente à equipe de transição sugestões para orçamento", disse.



A PEC deverá trazer um prazo de excepcionalidade do Bolsa Família fora do teto de dois anos e não de quatro, como queria o novo governo.



Segundo Castro, a PEC deverá manter o valor de R$ 175 bilhões que o PT apresentou para o programa social fora das regras fiscais, além de R$ 23 bilhões em receitas extraordinárias.