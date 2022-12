Funcionamento será retomado às 8h de segunda-feira - Divulgação

Publicado 02/12/2022 09:18 | Atualizado 02/12/2022 11:05

O site do Detran.RJ estará fora do ar das 15h desta sexta-feira, 2, até as 8h da próxima segunda-feira, 5. De acordo com o departamento, o portal ficará sem funcionamento para que possam modernizar o sistema de informática do órgão.

Durante a atualização, o agendamento de serviços por meio do site fica suspenso, assim como a consulta a serviços e informações oferecidas pelo departamento digitalmente. O teleatendimento também não vai funcionar e retorna às 8h de segunda.



O Detran.RJ lembrou que nesta sexta-feira, conforme o decreto do Governo do Estado, o funcionamento das unidades e postos de Identificação Civil, Habilitação e Registro de Veículos será das 8h às 12h devido ao jogo do Brasil, que acontece às 16h.