Senhas serão distribuídas na sede da autarquia à Av. Rio Branco, 25, quinto andar, no Centro do RioDivulgação

Publicado 02/12/2022 14:02 | Atualizado 02/12/2022 15:19

O Procon-RJ irá realizar na próxima segunda-feira, 5, o último mutirão de negociação de dívidas do ano. Durante a ação, os consumidores poderão conseguir descontos com bancos, empresas de telefonia e concessionárias. O "Mutirão Ano Novo, Finanças Novas", pretende fazer com que quem está com as contas pendentes comece o ano de 2023 sem dívidas.

O diferencial do evento, são os descontos especiais oferecidos pelas empresas participantes, que se comprometem junto à Autarquia, a realizarem acordos mais vantajosos para os consumidores do que oferecido na empresa. Nos últimos mutirões, as negociações chegaram a ter abatimento de 90% em alguns casos.

Para celebrar o último evento do ano, o Diretor Presidente do Procon Estadual do Rio de Janeiro, disse Cássio Coelho, lança o certificado "Empresa Amiga do Consumidor". Dois fornecedores poderão ser certificados ao término da semana de negociações.

"É muito importante estimular essa parceria, a participação das empresas nesse tipo de evento, por isso, o Procon-RJ irá reconhecer aqueles que mostrarem, em números, que atendem às necessidades dos consumidores", disse Cássio Coelho.

O título de "Empresa Amiga do Consumidor" será entregue para o fornecedor que obtiver o maior índice de acordos imediatos no evento e para aquele que realizar o acordo com o maior índice de desconto. "A negociação de dívidas possibilitará o retorno saudável do consumidor, sem restrições, ao mercado de consumo e estimula a economia do Estado", conclui o presidente.

Outra vantagem de firmar a negociação é a retirada do nome dos serviços de proteção ao crédito após pagamento da primeira parcela do acordo. Com o nome limpo, o consumidor pode voltar ao mercado de consumo, movimentando a economia do Estado.

As empresão que já confirmaram participação na ação: Claro, Vivo, TIM, Oi e Sky, representando o setor de telecomunicações. Banco do Brasil, Santander, Itaú, CEF e Bradesco serão as Instituições Financeiras presentes. No grupo de concessionárias de serviços públicos, estão confirmadas as empresas Zona Oeste Mais, Naturgy, Cedae, Iguá, Águas do Brasil, Águas do Rio, Light e Enel.

Horário

Em função da Copa do Mundo, os horários do evento poderão sofrer alteração nos dias de jogos do Brasil.

No primeiro dia de mutirão, se houver jogo da seleção brasileira às 16h, o horário de distribuição de senhas será reduzido das 10h às 12h, conforme o Decreto Estadual n° 48.260.

Os consumidores que, no horário de encerramento das atividades, não tiverem finalizado o seu atendimento, não precisarão se preocupar, pois receberão suas propostas de negociação por e-mail ou aplicativo de mensagens, conforme a preferência de cada um.

Já nos outros dias, as senhas seguem sendo distribuídas das 10h às 14h, na sede da autarquia à Av. Rio Branco, 25, quinto andar, no Centro do Rio.