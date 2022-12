Prefeitura também divulgou que os servidores ativos e inativos irão receber um vale de Natal no valor de R$ 200 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 02/12/2022 15:05

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou nesta sexta-feira, 2, que os servidores municipais terão o reajuste de cerca de 6% no pagamento de dezembro. O pagamento referente ao último mês de 2022 será realizado no dia 3 de janeiro de 2023, segundo dia útil do ano.

Em nota, a Prefeitura afirma que vai conceder o reajuste salarial aos servidores municipais, ativos e inativos, no salário do mês de dezembro de 2022" e que "o índice utilizado como base será o IPCA acumulado" deste ano.

Os contracheques de servidores ativos, inativos e pensionistas podem ser consultados no Portal Carioca . No entanto, o valor com o reajuste somente poderá ser verificado no extrato poucos dias antes do pagamento.

Como consultar

No Portal Carioca, basta clicar no botão "acessar o serviço" ao lado e fazer o login. Em seguida, Em seguida, acessar "Contracheques", no canto inferior da tela. Os campos matrícula, mês e folha estarão disponíveis para seleção. Selecione primeiro a matrícula, o mês de interesse e, por fim, a folha.

Feito esses passos, clique em "Emitir contracheque". Para imprimir, após a janela com o contracheque estar aberta, clique no botão "Imprimir". O documento também pode ser salvo em pdf.

Vale de Natal

No dia 25 de novembro, a prefeitura divulgou que os servidores ativos e inativos irão receber um vale de Natal no valor de R$ 200 . O benefício será pago no dia 20 de dezembro. De acordo com a administração municipal, o repasse total será de aproximadamente R$ 33 milhões neste ano.

Para receber o vale, é necessário que o servidor tenha um salário bruto máximo de até R$ 8.484. "Para fins de verificação da remuneração descrita, será utilizada a folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2022", diz o texto do Diário Oficial.

O pagamento será feito de duas formas aos servidores ativos: pelo vale alimentação ou refeição. Para os aqueles que optarem pelo vale alimentação, será adicionado um crédito nos próprios cartões que já possuem. Já os que escolherem o vale refeição, receberão um cartão avulso.

Para os servidores inativos, a gratificação será realizada em folha suplementar a ser processada pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO).

Na gestão de Marcelo Crivella, o benefício natalino havia sido interrompido, mas voltou no ano passado, com Eduardo Paes no comando da prefeitura.