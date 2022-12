Fiscalização nos postos verificou a qualidade do combustível comercializado - Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:10

Nesta quarta e quinta feira, 7 e 8, foram realizadas operações em ação conjunta do Procon Estadual do RJ, Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e Inmetro nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu.

O objetivo da operação foi combater irregularidades no que se refere à qualidade do combustível comercializado, além de aferir se o volume vendido corresponde ao que é colocado no tanque dos veículos. Os fiscais também verificaram questões como precificação e publicidade, entre outras possíveis infrações.

Dos postos fiscalizados, quatro fornecedores sofreram interdições nos bicos, pois havia irregularidades de quantidade do combustível efetivamente vendida. Um deles, chegou a apresentar diferença de 2 litros no momento da aferição — o consumidor, ao abastecer, recebia menos gasolina do que o volume registrado na bomba. Um tanque e bico de diesel S10 também sofreram interdições. Ao invés de comercializar o produto anunciado na bomba, vendia diesel S500, de preço menor e não indicado a todos os veículos. Outras irregularidades como publicidade enganosa e produtos vencidos também foram encontradas.

"Operações conjuntas com outros órgãos de controle são fundamentais para realização de um trabalho mais abrangente e eficaz", disse o Presidente do Procon RJ, Cássio Coelho.

As empresas autuadas terão 15 dias para defesa e, após análise pelos especialistas da autarquia, poderão ser multadas.