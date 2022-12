Benefício foi distribuído pelo CBMERJ a mais de 12 mil militares com o objetivo de reforçar a ceia - Philippe Lima/ Divulgação CBMERJ

Benefício foi distribuído pelo CBMERJ a mais de 12 mil militares com o objetivo de reforçar a ceiaPhilippe Lima/ Divulgação CBMERJ

Publicado 14/12/2022 09:20

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou, nesta terça-feira, 13, que concedeu um cartão de Natal no valor de R$ 500 para reforçar a ceia de mais de 12 mil militares.

O bônus pode ser usado em mais de mil supermercados, hortifrutis e lojas de conveniência em todo o estado.